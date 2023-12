Desde sua criação, em 1998, o Google se tornou o líder quando se trata em sites de pesquisa e segue no lugar mais alto do pódio de forma absoluta, desde então. No entanto, tudo o que é bom certamente pode melhorar, e aproveitando recursos provindos da Inteligência Artificial (IA), tecnologia mais discutida no momento, a gigante das buscas inovou e surpreendeu seus usuários. Curioso? Siga a leitura, logo abaixo, e saiba todos os detalhes.

Aprenda a ativar IA do Google em seu aplicativo e navegador.

Mergulhe no mundo da IA

No dia 8 de novembro, o Google revelou uma inovação significativa para potencializar a experiência do usuário: a Inteligência Artificial Generativa, conhecida como Experiência de Pesquisa Generativa (EPG), derivada da sigla SGE (Search Generative Experience).

Mas como funciona este recurso e o que se pode esperar da novidade nas próximas atualizações? Acompanhe a leitura abaixo e saiba todos os detalhes.

Entenda como funciona a IA do Google

Ao realizar uma pesquisa, o sistema de IA analisa os resultados e elabora um resumo conciso sobre o tema investigado. Esse resumo inclui uma visão geral do assunto, links para sites com informações adicionais, sugestões de perguntas relacionadas e destaque para a fonte das informações.

A EPG opera por meio de uma série de modelos de linguagem avançados, como uma versão evoluída do MUM e modelos recentes do PaLM 2.

Vale destacar que a SGE ainda está em fase de pré-visualização, sendo fundamental a coleta de feedback dos usuários para aprimorar esse recurso, conforme alerta o próprio site Search Labs do Google.

É essencial ressaltar que temas considerados sensíveis, como questões de natureza sexual ou de saúde, não terão resumos gerados pela SGE.

Aprenda a ativar a Inteligência Artificial do Google

Descubra como ativar essa inovação da EPG, disponível no Chrome para desktop e no aplicativo Google para Android e iOS, e tire suas próprias conclusões. O processo não leva mais do que 5 minutos. Confira abaixo.

1. Acesso ao Search Labs do Google

Ao acessar o Search Labs pelo navegador Chrome no desktop, o site solicitará seu login com o e-mail do Google.

2. Ativação da SGE

Na tela seguinte, será apresentada a informação de que a SGE é uma ferramenta para auxiliar o usuário a aprender rapidamente sobre diversos assuntos e se manter atualizado;



Ative a SGE marcando a caixa de seleção exibida antes de clicar no botão “Teste um exemplo”. Isso permitirá que ela esteja disponível quando realizar pesquisas no Google.

3. Pesquisa sobre o tópico desejado na caixa de busca

Investigue o tema de seu interesse. No exemplo de busca sobre os melhores destinos para o Réveillon de 2023, obtive um resumo com diversas informações sobre lugares no Brasil e no mundo. Além disso, surgiram outras sugestões relacionadas à mesma pergunta, como “Onde passar a virada do ano 2023?”

Eles usam IA, mas não são iguais

Vale observar que o SGE não deve ser confundido com o Bard do Google, um chatbot de inteligência artificial que segue a linha do Chat GPT. Lançado em julho, o Bard promete concorrer com o Chat GPT da OpenAI. Esse assistente virtual também está em estágio inicial e será refinado com o uso.

Aprimorando sua busca no Google

Embora seja prematuro afirmar, a SGE representa uma ferramenta promissora que pode enriquecer a experiência de pesquisa no Google, tornando-a mais completa e informativa.

Dado seu estágio de desenvolvimento, ainda é difícil mensurar seu potencial real e futuro, mas existe a possibilidade de que em breve se torne uma forma eficaz de explorar a internet.

