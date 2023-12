Das bicicletas aos jatos supersônicos, o ser humano tem provado, ao longo dos séculos que ultrapassa qualquer limite ao criar novos e revolucionários veículos de transportes. Desta vez, a novidade é um patinete elétrico idealizado por japoneses que, ao ser dobrado, pode caber debaixo do seu braço! Continue a leitura, logo abaixo, e saiba todos os detalhes sobre esta inovadora invenção.

Do tamanho de uma folha de papel, este é o tamanho do menor patinete elétrico. — Foto: Divulgação

Motorizado e dobrável

Em meio às vantagens proporcionadas pelos patinetes elétricos dobráveis, destaca-se a capacidade de ocupar espaços reduzidos. A empresa japonesa Shimizu, comprometida com essa proposta, apresenta o Arma, autoproclamado “o menor e mais leve” modelo do mundo, pesando meros 4,5 kg.

Este compacto veículo de mobilidade encontra seu lugar com facilidade em bolsas ou mochilas, podendo até mesmo ser carregado como uma maleta, graças à alça embutida. Siga a leitura abaixo e entenda como funciona esta revolucionária criação.

Leia mais: De olho nelas: 10 tecnologias que devem bombar nos próximos anos

Desvendando o “menor patinete elétrico do mundo”

Em fase de pré-produção, o Arma da Shimizu pode sofrer ajustes em alguns detalhes antes do lançamento definitivo. Com dimensões dobradas de 210 por 297 mm, equivalentes a uma folha de papel A4, o Arma promete se destacar entre os viajantes urbanos.

Seu motor de 250 W e bateria de lítio removível de 3,5 Ah e 36 V atendem às necessidades de mobilidade eficiente. A recarga completa, realizada via USB-C, demanda aproximadamente duas horas, conforme informa a empresa.

Foto: Divulgação

A autonomia, estimada em até 14 km, é acompanhada pela promessa de plataformas com baterias pré-carregadas, permitindo ao usuário realizar trocas rápidas.

A velocidade máxima atinge 24 km/h, e as múltiplas articulações do Arma possibilitam que ele se “encolha” mais do que seus concorrentes quando dobrado.

O protótipo inaugural foi revelado durante o Japan Mobility Show, em outubro, marcando o início da campanha da Shimizu no Kickstarter para angariar fundos e impulsionar o projeto.

Quanto irá custar?

A reserva do Arma no Japão implica um investimento de ¥ 135.000, equivalente a cerca de R$ 4.500, na cotação atual, sem incluir impostos. Este valor, já contemplando um desconto de 40%, antecipa a fase de produção, prevista para iniciar após um novo protótipo, agendado para o início de 2024.

A Shimizu, assim, busca continuar aprimorando e inovando na mobilidade urbana com seu revolucionário patinete elétrico dobrável.

Assista ao vídeo abaixo e veja o mini patinete em ação!

Leia também: Tecnologia será a grande carreira de 2024; quanto ganha um profissional?