Não comprou a árvore de Natal? Veja os melhores modelos

A árvore de Natal é considerada um item de decoração indispensável em toda casa brasileira durante as comemorações de 25 de dezembro. Com isso, a missão de escolher entre uma árvore natural e artificial, assim como o tamanho e características visuais se torna fundamental para que as festividades estejam completas e em total harmonia. A seguir, confira as principais dicas para a melhor escolha na hora de comprar a sua.

Não fique sem ela

A árvore natalina é a grande protagonista na decoração festiva, sendo o ponto de partida que estabelece o tom para toda a composição. A escolha entre uma árvore natural e artificial é uma decisão importante, e ambos os tipos têm suas vantagens.

Em entrevista ao Casa & Jardim, a decoradora de festas e designer floral, Pupy Zogaib, destaca que a árvore natural proporciona um clima mais autêntico, embora algumas espécies possam não resistir ao calor.

Segundo ela, a energia, qualidade e perfume das árvores naturais são incomparáveis, embora seja necessário considerar a possibilidade de secarem prematuramente.

Já as árvores artificiais são ideais para aqueles que buscam praticidade e estão dispostos a fazer um investimento duradouro, pois podem ser reutilizadas por vários anos.

A variedade de opções, como o pinheiro-americano, alemão, dinamarquês, canadense e até uma árvore amazônica artificial, oferece escolhas para todos os gostos. Diante de tantas opções, deixaremos você escolhe conforme acompanhe a leitura a seguir.

Dicas para árvores naturais

Ao escolher uma árvore natural, é essencial observar a qualidade da planta. A tuia-holandesa e o pinheiro kaizuka são opções duradouras e com características distintas.

Pupy enfatiza a importância de comprar de fornecedores confiáveis, optando por árvores com raízes plantadas, caules rígidos e galhos fortes para suportar a decoração.

Cuidados como manter a árvore inicialmente dentro de casa e posteriormente levá-la para o quintal, garantindo a exposição ao sol direto, são essenciais. A umidade constante do solo, sem permitir o acúmulo de água no vaso, evita o apodrecimento das raízes.

Dicas para árvores artificiais

No caso de árvores artificiais, Pupy aconselha escolher aquelas que se assemelham mais aos pinheiros naturais em formato, cor e textura.

Observar a quantidade de galhos no tronco e nas hastes garante que a árvore seja volumosa e de qualidade. O ideal é adquirir em locais onde a árvore esteja montada para avaliar a qualidade de perto.

Como não errar na decoração?

A decoração da árvore de Natal oferece inúmeras possibilidades, desde os tradicionais ornamentos verde e vermelho até estilos mais infantis, rústicos ou minimalistas.

Para garantir uma decoração equilibrada, Pupy sugere considerar a árvore como um complemento da casa, combinando-a com a decoração do ambiente. A escolha cuidadosa dos elementos, pensando na durabilidade dos enfeites ao longo dos anos, é fundamental.

Para orientar aqueles que estão indecisos, a decoradora sugere uma composição tradicional e prática para uma árvore de 2 metros de altura: cerca de 40 bolas, 20 laços, 30 enfeites variados e pelo menos 5 metros de fio de micro luzes de led.

Confira 5 opções de árvores de Natal

No site das Americanas existem cinco modelos de árvores de Natal para antecipar a organização da casa para a festa. Confira, logo abaixo.

Árvore de Natal Dinamarca verde 345 Galhos 1,50M:

Com material de qualidade, 345 galhos verdes de PVC e feltro, e pés em metal reforçado, essa árvore oferece uma altura de 1,50m para uma celebração perfeita.

Árvore De Natal Pinheiro Luxo 1,20m C/170 Galhos-a0612m:

Um pinheiro canadense com 170 galhos, disponível nas cores verde ou nevada, ideal para decorar diversos ambientes.

Árvore de Natal super luxo verde 800 galhos 2,10M master:

Com 800 galhos verdes em PVC e feltro, essa árvore de 2,10m destaca-se pela sua exuberância e preenchimento.

Árvore grande Pinheiro de Natal Imperial 180cm 650 galhos:

Uma árvore imponente com 650 galhos meticulosamente trabalhados, atingindo a altura de 1,80 metros, proporcionando luxo e beleza à celebração.

Árvore de Natal branca Pinheiro 1,50 Papai Noel 220 galhos decoração:

Com 1,50m de altura, cor branca e 220 galhos, esta árvore é ideal para criar uma atmosfera única em casa, loja ou escritório.

*Com informações do Casa & Jardim.

