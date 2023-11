IA chinesa pode identificar um espião pelo simples jeito de andar

As autoridades dos Estados Unidos e da China estão constantemente focadas na obtenção de informações sobre suas capacidades militares, recentemente evidenciado pela queda de um balão espião chinês pelos EUA. No entanto, surgiu a suspeita do uso de inteligência artificial (IA) para atividades de espionagem.

Enquanto ambos os países correm para desenvolver suas próprias ferramentas de IA, a China se destaca ao identificar indivíduos unicamente pelo modo como caminham. Isso tem dificultado a movimentação de agentes norte-americanos no país asiático. A seguir, continue lendo e veja detalhes sobre esta nova tecnologia.

IA da China pode identificar uma pessoa pelo jeito de andar? Entenda/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

China usa IA capaz de identificar um espião pelo jeito de andar

Conforme relatado por um ex-oficial de inteligência dos EUA ao The New York Times, a China emprega um software de IA capaz não só de reconhecer rostos, mas também de identificar o jeito de andar de um espião dos EUA. Isso torna os disfarces convencionais insuficientes para evitar a detecção no território chinês.

A ferramenta de vigilância, conhecida como “gait recognition” (reconhecimento de caminhada), começou a ser implementada por volta de 2018 na China.

Inicialmente usada para identificar criminosos em multidões, seu emprego em um contexto de competição tecnológica e disputa geopolítica indica a possibilidade de substituir confrontos armados, semelhante à corrida espacial durante a Guerra Fria.

Tecnologia pode ser utilizada para espionagem internacional

Segundo Dennis Wilder, ex-analista de inteligência dos EUA sobre a China e pesquisador sênior da Universidade de Georgetown, entender as intenções dos líderes norte-americanos é uma das principais prioridades das agências de inteligência chinesas. Elas buscam detalhes sobre o planejamento e as ações do Secretário de Estado, além das operações conduzidas pela CIA.

O governo dos EUA alerta seus países aliados sobre as capacidades de vigilância eletrônica da China, sugerindo que tais tecnologias poderiam expandir-se globalmente se nações utilizarem equipamentos de comunicações chineses.

Além disso, o sobrevoo de um balão chinês nos EUA em fevereiro levantou questões sobre os métodos usados pelo país asiático para coletar informações de outras nações.

As principais preocupações dos EUA em relação a Pequim incluem o hackeamento de sistemas de computadores para obter segredos industriais e comerciais, espionagem de cidadãos chineses no exterior para roubo de tecnologias sensíveis, e o estabelecimento de conexões com figuras políticas e econômicas de alto escalão, além de possíveis “delegacias de polícia” clandestinas nos EUA e em outros países.

Leia mais: Já usou? Nova Inteligência Artificial do WhatsApp disponível

Novas tecnologia de IA já são empregadas em serviços de segurança

A inteligência artificial desempenha um papel crucial nos serviços de segurança, oferecendo ferramentas avançadas para a coleta, análise e interpretação de dados.

Esta tecnologia revoluciona a capacidade de prever ameaças, identificar padrões complexos e tomar decisões rápidas e precisas.

No contexto da segurança, a IA é empregada em sistemas de vigilância, reconhecimento facial, detecção de anomalias em redes, análise de comportamentos suspeitos e até mesmo na identificação de possíveis riscos com base em informações em tempo real.

Atualmente, existem várias aplicações de IA nos serviços de segurança. Sistemas de vigilância utilizam algoritmos de reconhecimento de padrões para monitorar áreas extensas, identificar atividades suspeitas e alertar sobre possíveis ameaças.

Além disso, a análise de grandes conjuntos de dados é potencializada pela IA, permitindo que as agências de segurança processem informações em tempo real, antecipem movimentos de grupos criminosos ou terroristas e identifiquem comportamentos atípicos que possam indicar riscos iminentes.

Outros exemplos incluem o uso de algoritmos de aprendizado de máquina para a detecção de fraudes financeiras, a aplicação de IA na prevenção de ciberataques por meio de sistemas de defesa automatizados e até mesmo a identificação de padrões comportamentais para prevenir incidentes antes que ocorram.

Estas aplicações mostram como a IA está cada vez mais integrada aos serviços de segurança, fortalecendo suas capacidades de prevenção, detecção e resposta a ameaças em um mundo em constante evolução tecnológica.

No vídeo abaixo, veja como ganhar dinheiro usando a Inteligência Artificial:

Leia mais: Inteligência Artificial pode te deixar rico: 7 formas de ganhar dinheiro