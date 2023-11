A personalidade de uma pessoa pode ser um tanto complexa de ser decifrada. No entanto, segundo especialistas, existem traços e até mesmo hábitos diários que podem revelar características marcantes da ‘persona’ de qualquer ser humano. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e conheça os 13 hábitos que podem revelar o seu verdadeiro eu.

Sua personalidade pode ser decifrada com estes 13 pequenos hábitos. — Foto: Reprodução / Pixabay

A sua personalidade foi revelada

Nos tempos atuais, os testes de personalidade estão em toda parte na internet, proporcionando insights sobre quem somos e por que tomamos certas decisões.

Embora alguns possam ser esclarecedores, é crucial ter cautela com as versões excessivamente simplistas que inundam as redes sociais. Afinal, a escolha de um sabor de sorvete dificilmente revela a complexidade de uma personalidade, não é mesmo?

Segundo a psiquiatra e pesquisadora Christine Adams, com mais de 40 anos de estudo no desenvolvimento da personalidade, muitos desses testes são superficiais e carecem de profundidade. Siga a leitura abaixo e entenda mais detalhes.

Leia mais: Pouco esforço e muita saúde: confira as 15 estratégias funcionais

Os 13 hábitos que mostram quem você é

Para uma compreensão genuína, ela ressalta a relevância de analisar o comportamento, o vendo como um espelho autêntico das emoções e motivações por trás dos mesmos.

Cada ação cotidiana, conforme salientado pela Dra. Adams, proporciona pistas valiosas sobre a personalidade, contribuindo ao longo do tempo para uma representação precisa das características individuais e motivações.

Abaixo, conheça os pequenos hábitos que se revelam como janelas para a verdadeira essência da personalidade, indo além das limitações dos testes convencionais.

1. A maneira como você anda

Andar ultrapassa a mera chegada ao destino. Segundo a especialista em linguagem corporal, Carol Kinsey Goman, PhD, a maneira como você se locomove proporciona percepções cruciais sobre sua personalidade.

Passos calculados e cabeça erguida comunicam confiança, ao passo que uma postura desleixada sugere vulnerabilidade. Estudos recentes até enfatizaram que a escolha de vítimas por indivíduos com propensões psicopáticas pode ser influenciada pela forma como os outros se movem.

2. Seu aperto de mãos

Patrick Wanis, PhD, especialista em comportamento humano, ressalta a relevância do aperto de mãos. Um aperto firme sugere confiança, ao passo que um aperto fraco pode indicar insegurança.

Até mesmo a maneira como você mantém a mão após o cumprimento revela nuances de sua personalidade. Pesquisas indicam que apertos de mão mais vigorosos estão associados a características positivas, como expressividade emocional e extroversão.

3. Sua etiqueta de e-mail

Os e-mails transcendem simples mensagens; são espelhos da personalidade. A maneira como você se expressa, as palavras escolhidas e até mesmo a correção gramatical podem expor traços específicos.

O uso frequente de palavras como “eu” pode apontar para narcisismo, ao passo que uma gramática deficiente pode sugerir níveis mais baixos de QI. Seu estilo de e-mail está diretamente vinculado à sua persona na vida real.

4. Seus tiques nervosos

Comportamentos repetitivos focalizados no corpo refletem o estado emocional interno. Pesquisas indicam que tiques aumentam em resposta a sentimentos de ansiedade e tensão.

O tipo de tique também proporciona insights sobre a personalidade; por exemplo, roer unhas pode indicar traços perfeccionistas.

5. A sua pontualidade ou falta dela

Chegar cedo, pontualmente ou atrasado envia mensagens claras sobre sua personalidade. Os indivíduos pontuais frequentemente são vistos como pessoas conscienciosas, enquanto aqueles cronicamente atrasados podem ser percebidos como mais egocêntricos.

Estudos sugerem que a pontualidade está associada a traços positivos de caráter. Continue a leitura para descobrir mais sobre esses hábitos reveladores.

6. Seus hábitos alimentares

Os hábitos alimentares não só saciam a fome, mas também fornecem pistas sobre a personalidade de cada indivíduo. A velocidade ao comer, a escolha dos alimentos e a etiqueta à mesa revelam traços específicos.

Comedores lentos geralmente são associados à consciência e ao controle, enquanto os rápidos tendem a mostrar ambição e impaciência. Aventureiros, exigentes e detalhistas também podem ser identificados por meio de seus hábitos alimentares.

7. As cores de suas roupas

A seleção do estilo e da cor do vestuário vai além do simples gosto estético. Uma pesquisa recente destaca que cores vibrantes e acessórios caros muitas vezes estão relacionados a inseguranças e baixa autoestima.

No entanto, para alguns, expressar a personalidade por meio do guarda-roupa revela uma abordagem criativa e imaginativa, distante de uma busca por validação externa.

8. Seus hábitos de compra

Acompanhar alguém durante as compras pode oferecer perspicácias significativas. Pesquisas indicam que indivíduos com tendências a compras compulsivas muitas vezes são hedonistas, extrovertidos e impulsivos.

Em contrapartida, aqueles que adquirem apenas o essencial frequentemente demonstram traços de personalidade agradáveis e conscienciosos. Além disso, os padrões financeiros em relacionamentos podem também sinalizar estabilidade ou sua ausência.

9. Frequência com que tira selfies

A relação complexa entre mídia social e personalidade se revela no hábito de postar selfies. Isso pode indicar instabilidade emocional e baixa autoestima, mas também pode estar associado à extroversão e valorização de relacionamentos.

A idade pode influenciar diretamente esses efeitos, fazendo com que a dinâmica fique ainda mais intrigante.

10. Sua caligrafia

A examinação da caligrafia, conhecida como grafologia, desvenda aspectos da personalidade. Especialistas interpretam sinais como loops, tamanho das letras e inclinação.

A caligrafia se transforma em uma abertura para mais de 5.000 traços de personalidade, abrangendo desde orientação social até impulsividade e lógica.

11. As bebidas que prefere

As escolhas de bebida podem oferecer informações sobre a abordagem à vida de uma pessoa. Optar por bebidas açucaradas é frequentemente associado à impulsividade, enquanto aqueles preocupados com a saúde tendem a considerar as consequências futuras.

As preferências nas bebidas revelam distintas visões em relação ao momento atual e ao porvir.

12. Sua reação aos elogios

Desviar constantemente elogios pode indicar mais do que modéstia. Esse hábito pode revelar baixa autoestima e a síndrome do impostor. A resistência a elogios positivos pode criar uma auto percepção negativa, afetando o alcance de objetivos e gerando pensamentos autodepreciativos.

13. O tanto que você olha para o reflexo

A dedicação constante à aparência pode apontar para diversas motivações. Enquanto alguns podem ser interpretados como perfeccionistas e ansiosos, outros podem estar em busca de uma harmonia visual.

O excesso desse “cuidado corporal” pode sugerir questões mais profundas, como baixa autoestima, depressão e distúrbios alimentares. Continue investigando os hábitos que oferecem mais insights sobre sua verdadeira essência.

Pesquisa: assista ao vídeo abaixo para conhecer os cinco tipos de personalidade e saber qual delas pode ser a sua!

Leia também: Fórmula da felicidade: 10 hábitos comprovados que podem alegrar