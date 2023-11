CNH: qual o novo limite de multas para 2024? Cuidado para não perder o documento

Um dos documentos mais importantes que existem é a Carteira Nacional de Habilitação, pois ela é de suma importância para que os motoristas possam conduzir a maioria dos veículos e após tê-la, é importante tomar bastante cuidado, para evitar que ela seja suspensa de modo temporário ou até mesmo permanente, por isso, confira qual a quantidade de pontos que pode ocasionar na suspensão dela.

Confira o novo limite de pontos para a CNH em 2024 | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que ocorre após a suspensão?

Para que o documento seja suspenso, é necessário que de fato algo bem grave tenha acontecido, por isso, é necessário que o condutor sofra algumas penalidades para que ele venha “aprender” mais sobre as leis de trânsito e não voltar a cometer a mesma infração posteriormente.

De acordo com o CTB, o documento só é devolvido ao motorista, após ele ser suspenso, quando o período da suspensão estiver encerrado e ele terminar um curso de reciclagem. Lembrando que para recuperar a CNH, o procedimento é obrigatório.

Ou seja, o tempo para ter o documento novamente em mãos pode variar bastante e não é uma boa ideia dirigir com ele suspenso, pois caso o condutor for pego novamente, o período de suspensão aumentará em 2 anos.

Qual o valor da multa?

No caso do condutor que for pego dirigindo um veículo e ele estiver com a carteira suspensa, precisará pagar uma multa no valor de R$ 900, aproximadamente. E terá que esperar uma pessoa habilidade chegar para levar o veículo, caso contrário, ele ficará retido. E como salientado, o período da punição é acrescido de dois anos.

A suspensão da CNH pode ocorrer por vários motivos, os principais é quando o condutor atinge o limite de pontos permitidos, lembrando que a suspensão efetiva ocorre de maneira escalonada. É possível que ela seja suspensa das seguintes formas:

40 pontos – quando o condutor não tiver cometido infrações gravíssimas;

30 pontos – quando o condutor tiver cometido uma infração gravíssima;

20 pontos – se tiver duas ou mais infrações gravíssimas.

Quais os valores das multas?

Vale lembrar que o condutor que exerce atividade remunerada, a saber, os taxistas, motoristas de aplicativos e outras profissões, podem ter a CNH suspensa apenas após o limite de 40 pontos atingidos, sem importar a gravidade da infração. E os valores das multas são:

Gravíssima: o valor é de R$ 239,37 e soma 7 pontos na carteira;

Grave: o valor é de R$ 195,23 e soma 5 pontos na carteira;

Média: o valor é de R$ 130,16 e soma 4 pontos na carteira;

Leve: o valor é de R$ 88,38 e soma 3 pontos na carteira.

