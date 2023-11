Modo “dezembro” no WhatsApp; veja como ativar

Dezembro já está próximo e o último mês do ano certamente é lembrado pelas festividades do Natal e Réveillon. No entanto, se você gosta de se aprofundar no espírito natalino e deseja utilizar seus apps preferidos para enviar aquela mensagem especial, o WhatsApp acaba de lançar três recursos que podem ser de grande ajuda para cumprir a missão. Acompanhe a leitura abaixo e saiba mais detalhes.

Conheça três truques para enviar mensagens de Natal pelo WhatsApp. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Seu app mais natalino

Se você está buscando maneiras criativas de enviar suas mensagens de Natal pelo WhatsApp e não quer deixar nenhum contato de fora, a plataforma de mensagens da Meta lançou recentemente três truques interessantes.

Continue a leitura a seguir e saiba mais detalhes sobre como como ativá-los e do que se trata cada um.

Leia mais: WhatsApp tem notícia ruim para quem gosta de muita “liberdade”

Conheça 3 truques no WhatsApp para não deixar ninguém de fora

1. Ative o chapéu de Natal no logotipo do WhatsApp

Para dar um toque festivo ao seu WhatsApp, especialmente se você é usuário do sistema operacional Android, existe uma opção única. Siga os passos abaixo para ativar um chapéu de Natal no logotipo do aplicativo:

Baixe uma imagem em formato PNG (sem fundo) no seu celular, preferencialmente do Google; Faça o download do aplicativo Nova Launcher pela loja de aplicativos; Abra o Nova Launcher e clique em “começar a personalizar” no ícone do WhatsApp; Selecione a imagem do chapéu de Natal na galeria e pronto.

Ao enviar mensagens, o aplicativo fornecerá um lembrete, e tudo o que você precisa fazer é clicar em “enviar” para confirmar o envio da mensagem. Vale ressaltar que o aplicativo “Agendado” é gratuito, 100% legal e não é proibido por nenhuma empresa.

2. Adesivos exclusivos para celebrar o Natal

Os adesivos são uma forma popular de expressão no WhatsApp, utilizados diariamente por milhões de usuários. Para adquirir adesivos exclusivos de Natal, siga estes passos:

Vá até a loja de aplicativos do seu telefone; Baixe os aplicativos “Adesivos de Natal para WhatsApp”, “Sticker.ly” e “Adesivos de Feliz Natal”; Após o download, escolha o pacote de adesivos que mais lhe agrada e adicione-o ao seu WhatsApp.

3. Agende todas as mensagens e saudações de Natal

Se você deseja manter o espírito natalino sem interrupções, agendar suas mensagens pode ser a solução. Siga estas etapas:

Instale o aplicativo “Scheduled”, que permite escrever mensagens e agendar seu envio; Após o download, registre-se e autorize o acesso agendado a aplicativos de mensagens, incluindo o WhatsApp; Escolha o contato, pressione “criar” e preencha os campos correspondentes, como texto, data e hora, para planejar suas mensagens.

Assim como o aplicativo “Agendado”, este método é 100% legal e não é proibido por nenhuma empresa. Agora você pode aproveitar as festividades sem se preocupar em enviar suas saudações a todos manualmente.

Você viu? Novidade no WhatsApp Beta já traz polêmica. Assista ao vídeo abaixo e saiba mais detalhes!

Leia também: A partir de sexta-feira (1º), ATENÇÃO: estes celulares perderão WhatsApp