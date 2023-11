Por meio da iniciativa do programa Minha Casa, Minha Vida, o governo brasileiro reitera seu compromisso com o desenvolvimento social e econômico, visando uma nação onde cada cidadão possa ter um lugar para chamar de lar. Com este pensamento, o presidente Lula anunciou, recentemente, que serão erguidas 187,5 mil novas unidades habitacionais em 560 cidades. Continue a leitura e saiba quem poderá participar do programa e garantir sua moradia.

Quase 200 mil casas do Minha Casa, Minha Vida; veja como construir. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Um lar para chamar de seu

A busca pela tão sonhada casa própria no Brasil recebe um novo impulso com o anúncio da primeira fase do revitalizado programa “Minha Casa, Minha Vida” (MCMV).

Em uma cerimônia no Palácio do Planalto, foi revelado que serão erguidas 187,5 mil novas unidades habitacionais em 560 cidades. Esse número expressivo transcende a mera construção de estruturas físicas, simbolizando a esperança e a realização de um desejo para inúmeras famílias brasileiras.

Siga a leitura abaixo e entenda mais detalhes sobre as principais novidades do programa habitacional do governo federal.

Leia mais: Minha Casa, Minha Vida anuncia vantagem para inscritos do CadÚnico

Muito mais que uma casa, segundo Lula

Nas palavras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, destaca-se a importância fundamental da casa própria, especialmente para as famílias de baixa renda. Ao relembrar sua própria trajetória, o presidente enfatiza que uma casa não é apenas um abrigo, mas um lar, um local de segurança e pertencimento.

Nesse novo capítulo do MCMV, a atenção vai além do aspecto habitacional. Em colaboração com a Academia Brasileira de Letras e o Ministério da Cultura, busca-se fomentar a criação de espaços culturais, como bibliotecas nos novos empreendimentos, enriquecendo assim a experiência de viver nessas novas moradias.

Mudanças importantes no Minha Casa Minha Vida

Com a retomada do programa, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destaca a isenção do pagamento das prestações do MCMV para beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada.

Essa medida é essencial para garantir o acesso à moradia sem sobrecarregar financeiramente as famílias mais vulneráveis.

Quem pode participar e como verificar se minha cidade foi contemplada?

Para participar do programa, as famílias precisam atender a requisitos como ter uma renda bruta familiar mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.640), não possuir imóvel em seu nome e estar cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Além disso, é necessário observar algumas regras específicas do programa, como ter pelo menos um membro com idade igual ou superior a 18 anos e não ter sido beneficiada com outro programa habitacional federal nos últimos 10 anos.

Ao todo, cerca de 500 municípios receberão unidades. Aqueles interessados em se inscrever no MCMV devem procurar o setor responsável pelo programa na prefeitura de sua cidade, que realizará um sorteio para selecionar as famílias contempladas.

A importância do Programa MCMV

Desde seu lançamento em 2009, o “Minha Casa, Minha Vida” (MCMV) tem desempenhado um papel fundamental na estratégia de habitação popular no Brasil. Ao proporcionar subsídios e taxas de juros acessíveis, o programa viabilizou a aquisição de moradias para milhões de brasileiros.

Agora, com a retomada e expansão do MCMV, mais famílias terão a oportunidade de realizar o sonho da casa própria.

Considerações Finais

O renovado Minha Casa, Minha Vida vai além da simples construção de moradias; ele simboliza a concretização de sonhos e a promessa de um futuro melhor.

Por meio dessa iniciativa, o governo brasileiro reitera seu compromisso com o desenvolvimento social e econômico, visando uma nação onde cada cidadão possa ter um lugar para chamar de lar.

Quer saber mais detalhes sobre como funciona o programa Minha Casa, Minha Vida? Assista ao vídeo abaixo!

Leia também: Minha Casa, Minha Vida será ampliado para a classe média; veja quando