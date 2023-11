Aposentados do INSS podem pedir isenção do IPTU; saiba como

O final de 2023 tem se mostrado animador para aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Após o Ministro da Previdência anunciar medidas para reduzir a fila de espera dos benefícios, a novidade mais recente é a possibilidade da isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para um determinado grupo de brasileiros que recebem aposentadoria. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre quem poderá pedir o benefício a partir de janeiro.

Ministério da Previdência anuncia que grupo de aposentados poderá pedir isenção de IPTU a partir de janeiro. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Menos impostos no orçamento

Em janeiro de 2024, os aposentados que recebem seus benefícios junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) receberão uma notícia animadora: a chance de requerer a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Essa medida se revela como uma excelente oportunidade de economia para aqueles que preenchem os requisitos estabelecidos. Acompanhe a leitura a seguir e saiba todos os detalhes sobre a novidade.

Entenda quais aposentados do INSS estão elegíveis para a Isenção de IPTU

A isenção do IPTU está destinada a um grupo específico de aposentados. Para se qualificar, é imprescindível que o beneficiário seja proprietário de apenas um imóvel, utilizado exclusivamente como residência.

Além disso, existe um limite de renda que determina a elegibilidade, geralmente correspondente a um número específico de salários mínimos, variando conforme a legislação municipal.

Os requisitos necessários

Verificar as normas da cidade é fundamental para compreender a elegibilidade à isenção de IPTU. De maneira geral, os requisitos incluem:

Ser aposentado ou pensionista do INSS;

Apresentar renda mensal de até cinco salários mínimos;

Residir no imóvel;

Não possuir outro imóvel registrado em seu nome.

Como solicitar a isenção?

Antes de tudo, é necessário verificar se a prefeitura da sua cidade oferece esse benefício. Caso afirmativo, os documentos exigidos podem variar conforme a legislação municipal, incluindo geralmente:

Cópia do RG e CPF;

Comprovante de residência;

Comprovante de renda;

Carnê de IPTU do ano anterior.

Prazos e renovação do pedido

Habitualmente, há um prazo anual para solicitar a isenção. Muitas vezes, os pedidos devem ser renovados anualmente, com a apresentação de documentos atualizados. É essencial estar atento aos prazos estabelecidos pelo município para garantir a continuidade desse benefício.

Vantagens da isenção de IPTU

A isenção do IPTU proporciona um alívio financeiro considerável aos aposentados que se enquadram nos critérios. Esse benefício permite que esses cidadãos destinem seus recursos para outras necessidades, como saúde e lazer, aprimorando assim sua qualidade de vida.

Conclusão

A isenção de IPTU representa um benefício relevante, possibilitando uma significativa economia para aposentados e pensionistas. Se você atende aos requisitos, não deixe de solicitar a isenção na prefeitura da sua cidade.

