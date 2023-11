Carteira do INSS de novembro; veja quem tem direito de pedir

Desde o mês de maio deste ano, o Governo lançou um “clube de vantagens” para os beneficiários do INSS, mas apenas nos últimos meses, foi que a funcionalidade ficou conhecida por todos, trata-se do Meu INSS+, que oferece milhares de vantagens aos segurados da autarquia, saiba tudo sobre o clube e como solicitar a carteirinha diretamente pelo aplicativo do INSS.

Confira tudo sobre a nova carteira do INSS | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funciona a carteira do INSS?

Basicamente, ela funciona de modo igual a outras carteiras e clubes de vantagens, há uma parceria entre o emissor da carteira e empresas parceiras, com isso, os usuários da carteira podem obter descontos exclusivos nas lojas.

A diferença é que a carteirinha citada, é fruto de uma parceria entre o INSS, Caixa Econômica Federal, Ministério da Previdência e vários outros bancos. Com isso, os segurados poderão desfrutar de vários serviços ofertados.

Lembrando que ela também concede algumas facilidades aos usuários, como a possibilidade de ter acesso a certas confirmações de dados sem haver a necessidade da impressão de comprovantes.

Como realizar a solicitação da carteira?

Para realizar a solicitação é bem fácil, nem necessita sair da própria residência, já que o processo é feito de forma online, por intermédio do site ou do aplicativo Meu INSS. Basta seguir o passo a passo:

Entre no aplicativo Meu INSS;

Realize login em sua conta;

Na página inicial, clique na opção “carteira do beneficiário”;

Escolha uma foto para ficar na carteira;

Na tela, aparecerá algumas informações para o segurado confirmar, caso concorde com tudo, clique em “continuar”.

Pronto, agora todo o processo foi concluído e a carteira do beneficiário encontra-se disponível para o beneficiário usá-la e desfrutar de todas as vantagens oferecidas.

Principais vantagens da carteira

Segundo o INSS, atualmente, há vários benefícios, mas que até o ano de 2024, novos serviços devem ser adicionados ao aplicativo, a fim de facilitar ainda mais a vida dos segurados do INSS. No momento, os principais benefícios são:

Descontos em cinemas;

Descontos em telemedicina;

Descontos em seguros e viagens;

Descontos em farmácias.

Outro ponto importante é que cada benefício está ligado com o banco em que o cidadão recebe o benefício, por exemplo, quem recebe o repasse pela Caixa, pode ter acesso a certos benefícios que os segurados que recebem pelo Banco do Brasil não terão direito.

Por isso, na dúvida, o que resta é entrar em contato com cada banco para saber exatamente quais as vantagens oferecidas aos seus respectivos segurados.

