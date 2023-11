Com a onda de calor que pairou sobre grande parte do Brasil, fortes temporais costumam ocorrer e, com eles, um fenômeno que apesar de belo pode ser perigoso e falta: o raio. Apesar de não ser frequente, pessoas podem ser atingidas e vitimadas por essas descargas elétricas, e especialistas têm as dicas cruciais para evitar que o incidente aconteça. Acompanhe a leitura e saiba mais.

Sinais de que um raio pode cair em você: cabelo arrepiado e coceira no dedo; confira. — Foto: Reprodução

O perigo vem de cima

Com a chegada do período de aumento das chuvas no Brasil, aumenta também a incidência de raios, tornando essencial a atenção redobrada da população.

No Ceará, o Sistema de Monitoramento e Alerta da Enel já registrou mais de 33 mil raios somente em 2023. Na cidade do Rio de Janeiro, a tempestade de raios mais intensa do ano resultou em uma tragédia, com a morte de Leilson Souza, um guia turístico de 36 anos atingido por um raio na Pedra da Gávea.

Siga a leitura abaixo e entenda mais detalhes sobre os riscos envolvidos e como se proteger.

Sinais que precederam a tragédia

Antes do trágico incidente, turistas que faziam parte do grupo liderado por Leilson notaram sinais incomuns.

Paulo Eduardo Santos, empresário e membro do grupo, relata: “Dois colegas lá falaram que o cabelo dele estava arrepiado. Eu também senti meu dedo coçando bastante e, quando a gente se aproximou do topo, ouvimos um barulho de energia.”

Em entrevista ao g1, o especialista Osmar Pinto Júnior, coordenador do grupo de eletricidade atmosférica do INPE, explica que tais sensações são comuns antes de um raio atingir, indicando a iminência do perigo.

Karlla Araújo, esposa de Paulo, gravou o momento em que Leilson se sentou na ponta da pedra, conhecida como cadeirinha. Segundos depois, o raio atingiu o guia, deixando todos atônitos.

Proteja-se: medidas a serem tomadas em caso de raios

Para que fatalidades como esta não sejam recorrentes, o Corpo de Bombeiros enfatiza a importância de seguir procedimentos adequados durante tempestades elétricas. Sinais como pele coçando e pelos arrepiados podem indicar a proximidade de um raio.

Nesses casos, recomenda-se ajoelhar e curvar-se para frente, mantendo as mãos nos joelhos e a cabeça entre eles, sem deitar.

Locais a evitar durante tempestades elétricas

Evitar áreas abertas e descampados é fundamental durante esse período. Praias, campos de futebol e estacionamentos devem ser evitados, assim como a proximidade de estruturas metálicas, como cercas de arame e torres de telefonia.

O Major Aluízio Souza Freitas destaca a necessidade de buscar abrigo em ambientes fechados diante de nuvens carregadas.

Se estiver em um veículo, a orientação é permanecer dentro, com vidros fechados e evitando tocar em partes metálicas. Na praia, rio, lago ou piscina, a retirada imediata é recomendada, mantendo distância de objetos altos e metálicos.

Cuidados adicionais para evitar raios

O Major Aluízio Souza Freitas alerta sobre práticas comuns que devem ser evitadas, como soltar pipas, carregar objetos metálicos e andar de bicicleta, carro sem capota, motocicleta ou cavalo.

Apesar das chances relativamente baixas de ser atingido diretamente por um raio, os perigos associados a esses eventos são significativos.

Entendendo os riscos

O Major explica que, embora a probabilidade de um raio atingir uma pessoa seja pequena, a incidência de acidentes é considerável. As mortes e ferimentos nem sempre estão relacionados a descargas diretas, mas também a efeitos indiretos, como a queda de um raio próximo ao local.

Dentro de casa: cuidados essenciais

Mesmo dentro de casa, precauções são necessárias. Manter distância de janelas, canos, portas e materiais metálicos é essencial.

O Corpo de Bombeiros aconselha a evitar o uso de equipamentos elétricos durante tempestades, desligar aparelhos celulares das tomadas após o uso e jamais dormir com dispositivos eletrônicos sob o travesseiro.

Procedimentos em caso de choque elétrico

Em casos de choque elétrico, o Corpo de Bombeiros enfatiza que nunca se deve tocar diretamente na vítima.

Desligar a chave geral de energia é o primeiro passo, e, caso não seja possível, utilizar um material não-condutor para afastar a vítima da fonte de energia. O Samu deve ser acionado imediatamente pelo telefone 192.

A conscientização e a adoção de medidas preventivas são cruciais para garantir a segurança da população durante o aumento das chuvas e a consequente elevação da atividade elétrica atmosférica.

*Com informações do g1.

