Não é de hoje que a entrevista de emprego é um dos momentos mais difíceis na vida de um futuro funcionário. É nítido o nervosismo de muitos candidatos neste momento tão importante. Entretanto — saber o que responder nas perguntas padrão; é de suma importância para obter êxito na entrevista de emprego. Veja abaixo como responder às 7 perguntas mais comuns.

Entrevista de emprego aprenda a responder às 7 perguntas mais comuns | Foto de Marten Bjork na Unsplash

Afinal, o porquê dessas perguntas nas entrevistas de emprego?

Trata-se de uma maneira do avaliador verificar a capacidade dos candidatos em responderem questões simples e solucionar problemas. É uma maneira de conseguir ter noção do perfil dos candidatos; a fim de separar o trigo do joio.

As perguntas são variadas: podendo ser sobre o candidato ou sobre a empresa. É importante que os candidatos pesquisem bastante sobre a empresa a partir do momento que resolve adentrar em alguns dos setores.

Haja vista que tudo depende do interesse de ambos; é comum que os avaliadores perguntem sobre o perfil de cada pessoa, o porquê precisa trabalhar na empresa e outras questões pessoais.

Essas indagações acabam sendo respondidas de maneira muito esporádica, já que nem todos estão sabendo acerca de quais perguntas serão feitas; por esse motivo é de suma importância conseguir saber boa parte destas perguntas antes mesmo de adentrar em uma sala de entrevista de emprego.

Leia mais: Entrevista de emprego: 7 dicas para conquistar a vaga

Estas são as 07 perguntas mais comuns

Portanto, estas são as 07 perguntas mais comuns durante uma entrevista de emprego. É de suma importância respondê-las com maestria, a fim de ter muito mais chances de conseguir a tão sonhada vaga de emprego.

Pergunta : Quem é você?

Resposta: Descreva o seu nome, formação, tempo de experiência, etc.

: Quem é você? Resposta: Descreva o seu nome, formação, tempo de experiência, etc. Pergunta : Por que você quer trabalhar aqui?

Resposta: Comece citando os pontos positivos da empresa e descrevendo que é um dos principais motivos que o levou até ali; para aprender mais e obter mais experiência profissional.

: Por que você quer trabalhar aqui? Resposta: Comece citando os pontos positivos da empresa e descrevendo que é um dos principais motivos que o levou até ali; para aprender mais e obter mais experiência profissional. Pergunta : Você trabalha bem com outas pessoas?

Resposta: Por mais que não trabalhe, sempre diga que sim. As empresas gostam de pessoas que se dão bem com outros membros da equipe.

: Você trabalha bem com outas pessoas? Resposta: Por mais que não trabalhe, sempre diga que sim. As empresas gostam de pessoas que se dão bem com outros membros da equipe. Pergunta : Quais são seus pontos fracos?

Resposta: Cite-os com sinceridade, a fim de dar mais transparência na entrevista.

: Quais são seus pontos fracos? Resposta: Cite-os com sinceridade, a fim de dar mais transparência na entrevista. Pergunta : Por que devemos escolher você?

Resposta: Responda de maneira objetiva, sem demonstrar uma extrema necessidade pelo cargo.

: Por que devemos escolher você? Resposta: Responda de maneira objetiva, sem demonstrar uma extrema necessidade pelo cargo. Pergunta : Onde você se vê daqui cinco anos?

Resposta: Diga que crescendo e evoluindo profissionalmente, de preferência dentro da empresa.

: Onde você se vê daqui cinco anos? Resposta: Diga que crescendo e evoluindo profissionalmente, de preferência dentro da empresa. Pergunta: Qual seu maior defeito?

Resposta: Diga defeitos reais, e não defeitos surreais: “Eu sou muito atencioso”.

Ademais, é importante ficar atento a estes detalhes; a fim de estar por dentro de todas as perguntas que podem ser realizadas em uma entrevista de emprego e dessa maneira conseguir obter êxito da melhor maneira possível.

Veja mais sobre o assunto

Leia mais: Quer ficar rico? Especialistas listam 7 hábitos necessários