Por que parar de colocar batata na geladeira HOJE MESMO

Não é de hoje que os brasileiros amam batatas! Trata-se de um vegetal muito consumido de diversas maneiras. Assado, cozido, etc. Existem uma série de tipos de batatas; bem como as populares ‘Inglesas’ e as doces. Sem contar o seu alto teor de amido, este alimento possui uma alta fonte de energia — fornecendo vitamina C, fibras e potássio. Entretanto — em que local você armazena suas batatas? Cuidado ao colocá-las na geladeira.

Por que é bom evitar colocar batata na geladeira?

As batatas são bem adaptáveis. É possível realizar uma série de receitas usando a batata. Bem como batatas fritas, batatas cozidas, purê e tantas outras. Entretanto — a maneira cujo elas são armazenadas é de suma importância para conseguir ter uma boa qualidade no resultado final da receita.

Nem todos os produtos realmente são beneficiados em um ambiente refrigerado; dentre os poucos exemplos — a batata é um deles. As batatas cruas não são recomendadas que sejam colocadas dentro da geladeira. Haja visto que isso acarreta na formação de acrilamida.

A formação dessa substância acaba acontecendo durante o cozimento das batatas. É uma substância química que acaba sendo desenvolvida quando os alimentos são expostos a temperaturas elevadas; bem como ocorre nos processos de cozimento ou fritura.

É importante armazenar as batatas em lugares realmente adequados; os lugares mais recomendados para isso são em despensas ou fruteiras; já que permitem que os produtos fiquem em uma temperatura ambiente.

Afinal, como reduzir estes riscos?

Portanto — para reduzir os riscos da formação dessa substância química é importante que as batatas fiquem armazenadas em lugares apropriados para o seu consumo. Além disso, é importante destacar acerca da necessidade de em alguns casos; realizar o pré-cozimento da batata no micro-ondas.

Isso acaba auxiliando no preparo das receitas; haja vista que o seu preparo feito nesta modalidade; não cria a acrilamida. Mas há outras dicas práticas para evitar que isso acontença.

Deixar a batata de molho entre 20-30 minutos antes de realizar a fritura;

Secar as batatas ao máximo antes de pô-las no fogo.

Portanto, é válido destacar que isso é uma dica para reduzir o risco da formação dessa substância. Mas lembrando que ela se torna um verdadeiro risco quando é consumida em grandes quantidades.

Entretanto, a divulgação desses perigos é uma maneira de conseguir amenizar os riscos à saúde na qual estão associados a estes alimentos.

Para transformar a cozinha em um lugar mais seguro, é de suma importância que essa medida seja feita; a fim de conseguir obter o máximo possível de qualidade durante a preparação das receitas.

