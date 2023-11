Amazonas em chamas e Sudeste embaixo d’água; o que está acontecendo com o clima

Você já deve ter percebido que o clima não está muito normal no Brasil. Enquanto uma região passa por estiagem e queimadas, outras estão, constantemente, sendo acometidas por enchentes e chuvas torrenciais.

Mas o que será que está acontecendo com o clima no país? Existe previsão de melhora? A seguir, continue lendo e entenda o que podemos esperar do clima no Brasil, no próximo mês.

Muita água para o sudeste e Amazonas pegando fogo; entenda o que está acontecendo com o clima/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Clima no país: extremos devem continuar no próximo mês

Previsão do clima indica que a região Norte, incluindo o oeste do Amazonas, e o Nordeste terão chuvas abaixo da média histórica para dezembro.

Por outro lado, o Sudeste poderá enfrentar volumes de água acima do normal. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um boletim com essas informações, destacando que a região Sul, principalmente Santa Catarina e Paraná, continuará sofrendo com dias chuvosos.

No geral, o mês será marcado por chuvas mais regulares na parte central do país. Já o clima no Sul continuará enfrentando enchentes e transbordamento de rios.

O boletim do clima prevê chuvas próximas ou abaixo da média nas regiões Norte, como o oeste do Amazonas, leste do Pará e Tocantins, além de grande parte do Nordeste, com volumes previstos inferiores a 200 mm.

Regiões vão enfrentar a estiagem: veja onde ela acontece

Já o leste da região Nordeste permanecerá em seu período seco, com acumulados de chuva abaixo de 100 mm. Para o Centro-Oeste e Sudeste, a previsão indica chuvas acima da média e mais regulares, com volumes que podem superar os 300 mm em algumas áreas.

No norte de Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo, as chuvas previstas podem ser abaixo da média, com volumes inferiores a 200 mm.

Por um lado, a chuva acima do esperado pode causar problemas em locais como o Vale do Paraíba, em São Paulo, mas pode ser um alívio para o entorno do Pantanal, que vem sofrendo com as queimadas.

Em áreas do Matopiba, região que inclui Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, os baixos volumes de chuva deverão manter os níveis de água no solo baixos, exceto em áreas do sul de Tocantins e extremo sudoeste da Bahia, onde haverá uma ligeira recuperação da umidade no solo.

Umidade do solo será favorável para o plantio

No geral, a umidade no solo será favorável para a semeadura e o desenvolvimento dos cultivos de primeira safra, com exceção de algumas áreas específicas.

Para a região Sul, são esperadas chuvas acima da média no Paraná e em Santa Catarina, com volumes acima de 180 mm. No centro-sul do Rio Grande do Sul, as chuvas devem ser próximas ou ligeiramente abaixo da média.

Temperaturas: médias serão mais altas

Em relação às temperaturas, a previsão do clima indica que elas ficarão acima da média no Nordeste e no Norte, com temperaturas médias podendo superar os 28°C.

No entanto, a ocorrência de dias consecutivos com chuva sobre o oeste da região Sul poderá amenizar as temperaturas, chegando a valores inferiores a 24°C.

No vídeo abaixo, especialista explica sobre extremos do clima no Brasil, em dezembro de 2023:

