Chuva volta com força ao Sul do país e novo ciclone se forma nesta quarta; veja a previsão

Após fortes chuvas e a passagem de um ciclone por várias cidades da região Sul do país terem deixado um rastro de prejuízos e destruição, há revisões de novas tempestades e mais um fenômeno extratropical para esta semana em regiões gaúchas e catarinenses. Continue a leitura para saber quais cidades poderão ser atingidas pelo mau tempo.

Passagem de ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul deixou centenas de desabrigados em várias cidades da região; novo fenômeno é previsto para esta semana. Foto: Exército Brasileiro/Twitter

Sem trégua para o Sul

Segundo informações do Inmet, a previsão do tempo para esta semana causará mais apreensão aos brasileiros que moram em cidades da região Sul do país.

Nos próximos dias, haverá um grande volume de chuva em todo o estado do Rio Grande do Sul. Continue a leitura, a seguir, para saber mais detalhes sobre a previsão do tempo para os próximos dias e quais cidades poderão ser afetadas por novos temporais.

Leia mais: Como é o novo CICLONE em formação no Sul do Brasil?

Chuva intensa e novo ciclone

Após um domingo (10) com baixos níveis de chuva no estado, uma nova frente fria trouxe a chuva de volta na segunda-feira (11) em algumas áreas, como a Fronteira Oeste, a Campanha, a Região Central e o Sul do estado. A segunda-feira também viu um aumento nas temperaturas em várias regiões, incluindo a Região Metropolitana, que registrou temperaturas superiores a 30ºC em muitas cidades. Esse aumento de temperatura é um indicativo de uma condição “pré-frontal”, que geralmente ocorre antes da chegada de uma frente fria.

Os meteorologistas afirmam que essa condição é o sinal de um período de chuvas intensas neste mês, incluindo a formação de um novo ciclone extratropical a partir de um sistema de baixa pressão que se originou no Paraguai e afetará o território gaúcho.

A maior preocupação se concentra a partir desta terça-feira (12), com várias regiões, incluindo o Vale do Taquari, enfrentando a possibilidade de acumular mais de 100 milímetros de chuva até quinta-feira (14). Em Lajeado, a estimativa é que o acumulado até quinta-feira alcance 110 milímetros, o que representa cerca de 58% da média histórica para setembro. Na primeira semana do mês, o Vale do Taquari já havia sofrido sérios danos devido às enchentes, causando prejuízos e deixando centenas de moradores desabrigados.

Chuva acima da média histórica

A chuva que retornou ao estado na segunda-feira se intensificará nesta terça-feira (12), com previsão de volumes significativos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para tempestades, com a possibilidade de temporais e chuvas torrenciais até o final da manhã, especialmente nas regiões Central, Campanha e Sul.

Em Jaguarão, por exemplo, é esperado que caia 160 milímetros de chuva apenas entre terça-feira e quinta-feira, o que é consideravelmente acima da média histórica de 115 milímetros para setembro na cidade. A instabilidade se espalhará gradualmente por todo o estado durante a manhã, exceto nas regiões Norte e Serra, onde pancadas de chuva de fraca a moderada intensidade são esperadas apenas durante a tarde. Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai contribuirá para o agravamento da instabilidade.

Mapa mostra regiões que devem ser afetadas por temporais causados por novo ciclone extratropical nesta semana. / Fonte: Inmet

De acordo com a Climatempo, outros fatores que aumentam a probabilidade de chuva incluem um fluxo constante de umidade em níveis baixos da atmosfera e um grande cavado meteorológico em níveis médios sobre a Argentina. As temperaturas diminuirão ao longo do dia, o que os meteorologistas chamam de “mínimas invertidas”, com as temperaturas mais baixas sendo registradas durante a noite na maioria das regiões, incluindo cidades como Bagé, Porto Alegre, Rio Grande e Santa Maria.

Ciclone extratropical chega na quarta-feira (13)

Na quarta-feira (13), a área de baixa pressão se intensificará e se transformará em um novo ciclone extratropical, acompanhado por uma nova frente fria que se deslocará em direção ao Oceano Atlântico. A previsão é de tempestades e chuva abundante em praticamente todo o estado, com os maiores acumulados nas regiões Norte, Serra e Litoral Norte.

Na fronteira oeste, o dia será chuvoso, mas as instabilidades perderão força ao longo do dia, e a noite de quarta-feira já deverá ser de tempo firme, situação que continuará na quinta-feira. Durante a manhã, a chuva continuará intensa entre o Sul e a Campanha, com fortes chuvas também no Noroeste do estado. À tarde e à noite, é esperado um alto volume de chuva na Região Metropolitana, na Serra, no Norte e no Vale do Taquari. Em Teutônia, está prevista uma chuva de 97 milímetros entre terça-feira e quinta-feira, o que corresponde a 52% da média histórica para setembro na região.

Na quinta-feira, com exceção da Fronteira Oeste, o estado continuará a ter pancadas de chuva intermitentes ao longo do dia. Isso se deve à presença de um cavado meteorológico sobre Santa Catarina, que contribuirá para a formação de nuvens carregadas. O maior volume de chuva deve ocorrer na Serra e em outras áreas do leste do estado, mas a atuação do ciclone no Oceano Atlântico tende a provocar fortes ventos na faixa litorânea.

Leia também: Alerta GERAL para NOVO CICLONE a partir desta quinta-feira (7)