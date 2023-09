Descubra a loteria mais fácil de ganhar no Brasil! Aumente suas chances

Se tornar rico da noite para o dia não é algo racional no pensamento da maioria dos brasileiros, a não ser que se ganhe uma bolada na loteria ou receba uma herança inesperada. No entanto, segundo um especialista, existe um jogo lotérico que é considerado o ‘menos difícil’ de se ganhar e que possui probabilidade um pouco mais animados que suas colegas dos jogos de azar. Saiba mais detalhes sobre esta modalidade, logo abaixo.

Descubra qual jogo lotérico é o mais fácil de se ganhar e mudar sua sorte instantaneamente. | Foto: Freepik

A chance de enriquecer

O desejo de enriquecer através de jogos nas loterias é um sonho comum entre muitos brasileiros, que encontram na emoção de acertar os números ou na esperança de mudar suas vidas uma fonte de diversão.

No entanto, é importante reconhecer que a sorte desempenha um papel fundamental nesse cenário, e o especialista Gustavo Reis destaca que não existe um jogo fácil, mas sim aqueles que são menos complicados ou menos improváveis. Para entender as reais chances de sucesso em cada modalidade, continue a leitura, a seguir, e descubra qual delas oferece as chances mais favoráveis.

Existe uma loteria fácil de se ganhar?

Dentro do leque de loterias oferecidas pela Caixa Econômica Federal, que seguem padrões de sorteios semelhantes, a Dia de Sorte se destaca como a mais acessível. De acordo com informações fornecidas pela própria instituição, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo em um jogo simples é de aproximadamente 1 em 2.392.485. Isso ocorre porque essa loteria, que faz referência aos sete dias da semana, permite aos jogadores escolher de sete a quinze números entre um total de 31 opções. O valor mínimo da aposta, que inclui sete números e um mês de sorte, é de R$ 2,50. Por outro lado, a Mega-Sena, que é amplamente reconhecida entre os apostadores, oferece chances consideravelmente mais baixas. A probabilidade de acertar as seis dezenas no jogo básico é de apenas 1 em 50.063.860. No entanto, as recompensas financeiras são substancialmente maiores. No momento em que este texto foi escrito, a Mega-Sena acumulava um prêmio de R$ 50 milhões, enquanto a Dia de Sorte oferecia um prêmio superior a R$ 2 milhões.

Lotofácil é uma boa escolha

Uma segunda opção que é considerada “menos difícil” é a Lotofácil, onde a probabilidade de ganhar o prêmio máximo em uma aposta simples é de mais de 3 milhões para um. Isso significa que, ao selecionar 15 números dentre 25 opções, os jogadores têm a chance de acertar 11, 12, 13 ou 14 números, além dos desejados 15 acertos. Os sorteios da Lotofácil acontecem diariamente, com uma edição extra aos sábados.

Aprenda a combinação de sorte, dinheiro e estratégia

A busca pela “maior facilidade” na conquista do prêmio máximo em loterias envolve o desafio de combinar elementos como sorte, capital e estratégia. Desta forma, Gustavo Reis ressalta que, no centro dessas loterias, a probabilidade de perda sempre supera a probabilidade de ganho. Sendo assim, a sorte desempenha um papel crítico e pode superar até mesmo jogos de grupo com prêmios milionários.

Além disso, o aspecto financeiro desempenha um papel essencial. Apostas múltiplas, embora aumentem as chances, exigem investimentos generosos. Por exemplo, ao marcar 20 números em um bilhete com 25 opções na Lotofácil, as chances de vitória aumentam, mas o custo também é considerável. Gustavo destaca que mesmo com 211 chances em um exemplo, a probabilidade de perder ainda é bem grande. Portanto, a estratégia não pode ser negligenciada.

Desdobramentos e fechamentos são táticas que permitem maximizar as chances sem desperdiçar dinheiro. Enquanto o desdobramento abrange todas as combinações possíveis, o fechamento seleciona grupos sem repetições. Por incrível que pareça os dois métodos podem multiplicar as oportunidades, desde que o apostador esteja ciente das condições e das possibilidades de divisão.

Entenda as regras

Na busca por respostas, também é fundamental compreender as regras que ditam o ritmo desses sorteios. Uma loteria é considerada justa quando os sorteios são verdadeiramente aleatórios e independentes. Isso significa que as supostas coincidências não têm fundamento, pois todos os números têm as mesmas chances de serem sorteados, independentemente dos resultados anteriores.

