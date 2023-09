Quando as cidades voltarão às placas dos carros no Brasil?

Desde o ano de 2018, o Brasil optou pela placa Mercosul como seu novo padrão de identificação dos veículos. Todavia, o modelo nem mesmo atingiu todos os carros e motos do país e pode já estar de saída.

Isso se dá, por conta de um Projeto de Lei que estabelece a volta de dados importantes nas placas, como, por exemplo, cidade e estado, assim como ocorria com o tipo anterior (placa cinza).

Vale ressaltar que o Projeto de Lei continua em análise na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Caso for aprovado, a questão irá prosseguir para votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

PL sugere volta de placas de automóveis tradicionais em âmbito nacional. | Foto: Reprodução

Qual a razão para isso?

Segundo o Projeto de Lei, as placas dos veículos poderão voltar a ter a informação tanto do município quanto do estado de registro do veículo.

Diante disso, o motivo principal para essa alteração é a relevância que esses dados possuem para as competências de trânsito e segurança pública.

Isto é, colaboram para melhorar a visualização de onde vem os automóveis, ajudando em casos como infrações, furtos, roubos e demais crimes ligados ao transporte.

Placa Mercosul

De modo geral, a placa Mercosul foi projetada visando problematizar falsificações e também trazer um padrão das placas dos demais países que fazem parte do Mercosul.

Por conta disso, a mesma placa começou a ser indispensável para todos os veículos novos aqui no Brasil a partir do ano de 2020.

Contudo, para automóveis usados, a placa Mercosul toma o lugar da placa antiga em situações específicas, como, por exemplo, transferência de propriedade e alteração de município ou de estado.

Sendo assim, até os dias atuais, não constam na placa atual, a cidade de origem do veículo, como também o município sob qual o mesmo está inscrito.

