App do CadÚnico pode ajudar a manter dados atualizados; veja como

Este é o principal meio de identificação das famílias de baixa renda no Brasil e deve ser mantido sempre atualizado. Veja mais e entenda melhor o que é o CadÚnico, como realizar a inscrição e quais são os programas sociais vinculados ao cadastro.

Saiba como acessar o app do CadÚnico pode ajudar a manter dados atualizados e manter seu benefício. | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

O que é o Cadastro Único?

O Cadastro Único do Governo Federal, mais conhecido como CadÚnico, é o principal registro das famílias brasileiras de baixa renda.

Os dados são fornecidos pelas próprias famílias e devem informar a situação de cada familiar.

Os principais dados analisados são:

Identificação;

Escolaridade;

Situação de trabalho;

Renda pessoal e familiar;

Residência.

Com esses dados é possível selecionar as famílias que participarão dos programas sociais ofertados pelo governo.

Quem pode se cadastrar no Meu CadÚnico?

Como já visto um dos requisitos para realizar a inscrição no CadÚnico é a renda mensal por pessoa ou familiar.

Dessa forma, quem pode se cadastrar no CadÚnico são as famílias que:

Possuem renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo;

Possuem renda mensal por pessoa maior do que salário mínimo, mas que estejam buscando a inclusão em programas ou benefícios sociais que necessitam ter a inscrição no CadÚnico.

Quem mora sozinho pode se inscrever no Cadastro Único?

A inscrição no Cadastro Único pode ser feita por quem mora sozinho (famílias unipessoais), desde que a pessoa esteja enquadrada nos critérios exigidos.

Da mesma forma, a inscrição também pode ser feita por pessoas que vivem em situação de rua, sozinhas ou com a família.

Como consultar o Cadastro Único?

A consulta ao Cadastro Único pode ser feita por meio do site, do aplicativo e pelo telefone do Ministério da Cidadania, no número 0800 707 2003.

É possível realizar uma consulta simples e verificar informações sobre o status da família, informações pessoais e a data da última atualização do cadastro.

Também existe a opção de realizar uma consulta completa com o login Gov.br, que informa mais detalhes sobre a inscrição do Responsável Familiar e dos outros membros da família.

Consultar cadastro único pelo CPF

A consulta do Cadastro Único pelo número do CPF pode ser feita pelo aplicativo, site ou por ligação.

Caso seja a primeira consulta, tanto no aplicativo ou site, algumas instruções sobre como utilizar o serviço aparecerão na tela.

Seguindo essas instruções e, logo na primeira tela, você deve clicar em “Consulta pelo CPF” e preencher os campos com os dígitos do CPF e a sua data de nascimento.

Pelo telefone também é possível acessar informações da inscrição informando os dígitos do CPF.

Quais as funcionalidades do app do Cadastro Único?

Além de consulta sobre as informações da situação do benefício, por meio do aplicativo Cadastro Único é possível realizar o pré-cadastro da família.

Pré-cadastro

O pré-cadastro é uma das etapas para quem não está inscrito e deseja se inscrever no Cadastro Único.

Nesse momento, o Responsável Familiar (RF) deve fazer o preenchimento de informações importantes para realização do cadastro.

A inscrição será finalizada assim que o Responsável Familiar comparecer a uma unidade do CRAS, que deve ocorrer dentro de até 120 dias.

Atualização cadastral por confirmação

A atualização cadastral por confirmação pode ser feita utilizando o aplicativo e acessado por meio login Gov.br nos casos em que não há exclusão ou inclusão de informações da família.

Caso o RF desejar incluir um dado novo, excluir alguma informação desatualizada ou tratar de alguma pendência, deverá ir à uma unidade do CRAS.

Emissão do Comprovante de Cadastro

No Aplicativo, é possível emitir o comprovante de cadastro da família.

Verificar Integrantes da Família

Também é possível verificar quais os membros da família que foram cadastrados.

Número do NIS

Cada familiar tem direito a um Número de Identificação Social, o NIS. Pelo aplicativo também é possível identificar esse registro.

Verificar Pendências

Também é possível verificar se há pendências no cadastro.

Local de cadastro

O aplicativo fornece um mapa com os locais mais próximos de cadastramento.

Programas Sociais

E também pode conhecer todos os programas sociais ofertados pelo Governo Federal.

Como saber se meu nome está no Cadastro Único?

Para saber se seu nome está no Cadastro Único é muito simples, basta buscar por meio do site Meu CadÚnico, aplicativo ou pelo telefone do Ministério da Cidadania.

Como atualizar meus dados do Cadastro Único?

Caso deseje informar um novo dado ou se o cadastro estiver com algum tipo de pendência, por exemplo, em situação de “Averiguação Cadastral”, o RF deve fazer a atualização no CRAS.

Importante: A atualização das informações no Cadastro Único devem ser feitas a cada dois anos, mesmo que nenhuma mudança tenha ocorrido nesse período.

Passo a passo para se cadastrar no CadÚnico?

As famílias que estejam enquadradas nos requisitos exigidos para a inscrição no Cadastro Único devem realizar o seguinte passo a passo e por fim receber seu código familiar:

Pré-cadastro

Esse passo pode ser feito pelo aplicativo e é opcional. Quem desejar, pode ir direito a uma unidade do CRAS com todos os documentos necessários para realizar a inscrição.

Comparecer ao CRAS

O responsável pela família deve comparecer ao CRAS para realizar o cadastro de todos os familiares.

Leve documento de identificação

Ele deve levar o seu documento de identidade, além do CPF e/ou título de eleitor.

Identificação da família

Também deve levar documento de identificação com foto de todos os membros da família.

Comprovante de Residência

Também é recomendado levar consigo um comprovante de residência, pode ser uma conta de água ou luz.

