Guia para consultar o seu Cadastro Único com o CPF

O Cadastro Único é de extrema importância para que o governo tenha maior conhecimento sobre a população.

Dessa forma, é possível que programas sociais e ações sejam mais direcionados para as pessoas certas e em situação de vulnerabilidade social.

Porém é comum que muitas pessoas não sabem como acompanhar seu Cadastro Único após a inscrição.

Veja mais sobre como consultar o cadastro apenas com seu CPF.

Veja o passo a passo para consultar o Cadastro Único apenas com CPF.

O que é o cadastro único?

O CadÚnico, é uma ficha de inscrição criada pelo Governo Federal, no ano de 2003.

Ele tem como objetivo reunir e organizar informações sobre famílias de baixa renda identificadas pelo código familiar, que podem ser elegíveis para os benefícios assistenciais e sociais.

O cadastro inclui dados como renda, origem, local de residência, além de outras informações necessárias para a verificação da elegibilidade.

Qual o site ou aplicativo do cadastro único?

O acesso ao Cadastro Único é feito por meio de um site e aplicativo. O site está disponível para acesso diretamente pela web.

Além disso, os usuários também podem baixar e acessar gratuitamente o aplicativo para as plataformas Android no Google Play Store ou para IOS na Apple Store.

Como consultar o cadastro único pelo CPF

A consulta do Cadastro Único pelo número do CPF é uma ótima forma de obter informações sobre os serviços sociais oferecidos pelo governo.

Para realizar essa consulta pela primeira vez, você pode acessar o Cadastro Único, por meio do aplicativo ou site.

Site do cadastro único;

No site você deve, na primeira tela, clicar na opção “Consulta pelo CPF” e preencher os campos com o seu CPF e data de nascimento.

Após fazer a consulta pelo CPF, você poderá ver todas as informações disponíveis sobre você, incluindo o número de familiares, informações sobre o rendimento familiar e outras informações importantes.

Aplicativo CadÚnico;

O acesso por meio do aplicativo funciona da mesma forma que por meio do site, você verá a opção “Consultar pelo CPF”, como na imagem abaixo.

Quem pode se inscrever no Cadastro Único?

Podem se inscrever no Cadastro Único as famílias que possuem renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa no grupo familiar.

Ou ainda, pessoas com renda acima dessa, mas que estejam vinculadas ou querendo algum programa ou benefício que utilize o CadÚnico em suas concessões.

Como me cadastrar?

Para realizar a inscrição no Cadastro Único, as famílias interessadas devem comparecer ao CRAS do município onde moram para requerer o cadastramento.

Lembrando que os interessados, deverão apresentar documentos e informações sobre sua situação socioeconômica para que sejam realizados os procedimentos necessários.

Documentos obrigatórios para cadastro

Para o cadastro realizado no CRAS é necessário ter em mãos a seguinte documentação de cada uma das pessoas que compõe o grupo familiar:

Carteira de identidade (RG);

Carteira de trabalho;

Certidão administrativa de nascimento do indígena (RANI);

Certidão de casamento;

Certidão de nascimento;

CPF;

Título de eleitor.

Inscrição no CadÚnico pode ser feita por telefone?

A inscrição no CadÚnico não pode ser feita por telefone, apenas pessoalmente no CRAS mais próximo.

No entanto, o Ministério da Cidadania disponibiliza o serviço de ouvidoria geral, pelo número 121, para denunciar casos em que o setor do cadastro não queira realizar a inscrição.

Quais programas utilizam o CadÚnico?

O CadÚnico é um instrumento para políticas públicas, permitindo ao Governo Federal, Estadual e Municipal mapear famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social.

Por meio dele, tem-se acesso às informações cadastrais e socioeconômicas dos núcleos familiares, o que possibilita a oferta de benefícios e serviços sociais específicos e direcionados.

Atualmente, o Cadastro Único é pré-requisito para a participação de mais de 30 programas e serviços ofertados pelo Governo Federal, Estadual e Municipal. Entre eles estão:

Ação de Distribuição de Alimentos (ADA);

Auxílio Emergencial (durante a pandemia da Covid-19);

Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Bolsa Família;

Carteira da pessoa idosa;

Facultativo de Baixa Renda;

Identidade Jovem (ID Jovem);

Isenção de taxas em concursos federais e públicos distritais;

Programa Criança Feliz;

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;

Programa Minha Casa Minha Vida / Casa Verde Amarela;

Programa Nacional de Crédito Fundiário;

Programa Nacional de Reforma Agrária;

Tarifa Social de Água;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Telefone Popular;

Podemos analisar que o CadÚnico é fundamental para que o governo planeje a distribuição de recursos para quem precisa, contribuindo para a melhoria na qualidade de vida dos brasileiros.

