Cartão de crédito do Will Bank: quais são as vantagens de pedir?

O mundo das opções de cartão de crédito está repleto de escolhas, e pode ser desafiador encontrar o cartão perfeito para atender às suas necessidades financeiras. Se você já parou para se perguntar se o cartão de crédito do Will Bank é a escolha certa, veja mais e saiba as respostas.

O Cartão de Crédito Will Bank oferece benefícios como anuidade zero e fácil aprovação. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Benefícios do cartão de crédito Will Bank

O Cartão de Crédito Will Bank, oferece vantagens que podem torná-lo uma escolha atraente para muitos consumidores. Primeiramente, ele se destaca por não ter anuidade, o que significa que você não precisará se preocupar com taxas anuais.

Além disso, a aprovação para este cartão é relativamente fácil, o que o torna acessível para uma variedade de pessoas.

O cartão também carrega a bandeira Mastercard Internacional, o que significa que ele é aceito em uma ampla rede de estabelecimentos em todo o mundo.

A conveniência é ainda maior, pois você pode começar a usá-lo antes mesmo de receber o cartão físico, com a versão virtual disponível no aplicativo Will Bank, compatível com Android e iOS.

Como obter a conta digital Will Bank?

Além do cartão de crédito, o Will Bank oferece uma conta digital que pode ser uma excelente opção para gerenciar suas finanças.

Esta conta-corrente digital não cobra tarifas de manutenção e oferece um rendimento automático de 50% do CDI com liquidez diária. Além disso, ela permite transações internacionais e pagamento por aproximação.

Com a conta Will Bank, você pode realizar transferências, pagar boletos e até mesmo recarregar seu celular. Abrir uma conta e solicitar o cartão de crédito é simples e pode ser feito através do aplicativo.

Conheça a Loja Will

Uma característica interessante do Will Bank é a Loja Will, que oferece a oportunidade de receber cashbacks em compras feitas em lojas parceiras. Grandes nomes do mercado, como Amazon e O Boticário, fazem parte da lista de parceiros.

Além disso, você também pode receber cashback ao comprar gift cards para serviços como iFood, Zé Delivery e Google Play, sem a necessidade de usar o cartão Will para o pagamento.

É o cartão de crédito ideal para você?

Em resumo, o cartão de crédito do Will Bank é uma escolha voltada principalmente para aqueles que não têm histórico de crédito ou estão procurando seu primeiro cartão.

No entanto, é importante notar que ele não oferece um programa de pontos próprio, apenas adere ao programa Mastecard Surpreenda. Além disso, lembre-se de que há uma taxa de R$6,70 por saque em caixas eletrônicos 24 horas.

Saiba mais: Cartão de crédito PicPay: como solicitar e quais são as vantagens