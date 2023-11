Governo anuncia ÓTIMA NOTÍCIA para segurados do INSS

Na última quarta-feira (22), o ministro da Previdência, Carlos Lupi, anunciou que haverá uma nova diminuição nos juros do empréstimo consignado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Em um nível histórico, a última redução de juros ocorreu em outubro, para os beneficiários do INSS, incluindo aqueles que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A seguir, confira as declarações do ministro da Previdência, as taxas de juros atuais do INSS para empréstimos consignados e como obter um empréstimo online com a melhor taxa.

Governo divulga ótima notícia para beneficiários do INSS. Veja mais detalhes/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Ministro da Previdência fala sobre nova diminuição dos juros

Em uma entrevista ao programa “Bom dia, ministro”, Carlos Lupi afirmou que o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) deve aprovar uma nova redução nos juros do empréstimo consignado do INSS.

“Nós estabelecemos um limite máximo de 1,84%, e ele será reduzido”, disse o ministro da Previdência Social no dia anterior (22).

De acordo com Lupi, uma das preocupações do ministério da Previdência Social é a falta de educação financeira dos beneficiários do INSS, que não comparam as taxas oferecidas pelos diferentes bancos que realizam empréstimos consignados.

Em qual banco é ideal realizar o consignado do INSS?

Ele lembrou que é possível consultar todas as taxas dos 27 bancos que oferecem empréstimos consignados por meio do site ou aplicativo Meu INSS, a fim de realizar comparações.

“Hoje em dia, há bancos que cobram taxas de 1,40% a 1,45% ao mês, o que equivale a cerca de 21% a 22% ao ano – o que é uma taxa razoável. Portanto, compare. Se o banco estiver cobrando demais – o limite atual é de 1,84% e muitos bancos cobram apenas o limite -, vá para um banco que esteja cobrando 1,45%. Parece bobagem, mas no final das contas, são juros sobre juros”, explicou Lupi.

Quais são as taxas atuais para os empréstimos?

As taxas de juros do empréstimo consignado do INSS foram reduzidas em outubro de 2023, após uma decisão do CNPS.

Atualmente, o limite máximo dos juros do INSS é de 1,84% ao mês para empréstimos consignados e de 2,08% ao mês para cartões de crédito consignados.

Estas taxas estão entre as mais baixas do mercado, já que o empréstimo consignado é garantido pelo desconto direto na folha de pagamento do beneficiário do INSS.

Além disso, o empréstimo consignado não exige consulta aos órgãos de proteção ao crédito nem comprovação de renda.

Leia mais: Consignado do INSS: veja qual é a margem total que você pode liberar HOJE

O que é o empréstimo consignado?

O empréstimo consignado é uma modalidade financeira na qual o pagamento das parcelas é descontado diretamente da folha de pagamento do solicitante.

Esta prática oferece diversas vantagens, sendo uma delas as taxas de juros geralmente mais baixas em comparação a outras formas de crédito disponíveis no mercado.

A razão para essa vantagem está na segurança que os bancos e instituições financeiras têm ao conceder esse tipo de empréstimo, já que as parcelas são automaticamente descontadas do salário ou benefício do indivíduo, reduzindo significativamente o risco de inadimplência.

Outra vantagem do consignado é a facilidade de aprovação. Em função da garantia do pagamento pelas futuras rendas do solicitante, a análise de crédito tende a ser menos rigorosa, tornando essa modalidade acessível a uma gama maior de pessoas, especialmente aposentados, pensionistas, servidores públicos e, em algumas situações, funcionários de empresas privadas.

Este aspecto contribui para uma maior acessibilidade ao crédito, possibilitando a obtenção de recursos financeiros em momentos de necessidade, seja para quitar dívidas, realizar investimentos ou lidar com imprevistos.

Além disso, o consignado oferece prazos de pagamento mais longos, o que pode resultar em parcelas mensais menores, facilitando o planejamento financeiro do indivíduo.

No entanto, é importante considerar cuidadosamente a capacidade de pagamento antes de contratar esse tipo de empréstimo, garantindo que as parcelas não comprometam excessivamente o orçamento e resultem em endividamento excessivo.

No vídeo abaixo, veja mais detalhes sobre o consignado para beneficiários do INSS:

Leia mais: Se arrependeu do consignado? O que fazer para cancelar