PIX ganha novas regras; entenda o que mudou e como isso te afeta

O Pix, sistema de pagamento instantâneo, se tornou uma forma popular de realizar transações financeiras no Brasil.

No entanto, é importante estar atualizado sobre as novas regras do Pix em 2023. Neste artigo, vamos abordar o que mudou e fornecer informações relevantes sobre o assunto.

Novas Regras do PIX em 2023: veja mudanças e informações importantes/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que é o PIX?

O Pix é um sistema de pagamento instantâneo, que permite transferências financeiras de forma rápida e segura, a qualquer momento e entre diferentes instituições bancárias.

Uma das principais vantagens é a ausência de taxas de juros para pessoas físicas pagadoras. Além disso, o sistema de pagamentos opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, oferecendo flexibilidade aos usuários.

Novas regras do PIX em 2023

Entre as novas regras do Pix em 2023, uma das mudanças significativas é a ausência de limite de valor por transação.

Anteriormente, havia um limite de valor para cada transação e um limite de horário para realizá-la. Agora, os usuários podem transferir todo o seu limite de uma vez só, sem a necessidade de dividir o valor em várias operações.

Por exemplo, se alguém possui um limite total de até R$ 5.000,00 por dia, mas tinha um limite de Pix de até R$ 2.000,00 por transação, anteriormente precisaria realizar três transferências para alcançar o valor desejado. Com as novas regras, será possível realizar uma única transferência de R$ 5.000,00.

Além disso, é importante destacar que o sistema de pagamentos continua sendo gratuito para pessoas físicas, conforme assegurado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Portanto, não há planos para a implementação de taxas de cobrança para o uso por pessoas físicas.

Valor máximo do Pix sofre alteração

Os valores para saque e limites deste sistema de pagamentos foram aumentados em 2023. Durante o dia, o valor máximo para saque passou de R$ 500,00 para R$ 3.000,00.

No período noturno, o valor máximo passou de R$ 100,00 para R$ 1.000,00. É importante ressaltar que os clientes têm a possibilidade de ajustar o limite noturno de acordo com suas preferências, desde que o banco ofereça essa opção.

Como se cadastrar para receber e enviar valores via PIX?

Para se cadastrar e aproveitar os benefícios do Pix, é necessário seguir alguns passos simples:

Acesse o aplicativo do seu banco ou instituição financeira; Procure pela seção do Pix, geralmente localizada no menu principal ou em “acessos rápidos”; Forneça as informações básicas solicitadas, como CPF e dados pessoais; Crie uma chave, que pode ser seu CPF, número de celular, e-mail ou uma chave aleatória gerada pelo banco.

É importante realizar o cadastro somente no aplicativo oficial do seu banco ou instituição financeira, a fim de garantir a segurança dos seus dados.

Veja os principais golpes do Pix e como evitar

Assim como em qualquer sistema financeiro, é importante estar atento aos golpes. Alguns dos principais golpes incluem:

Falso funcionário do banco: fraudadores se passam por funcionários do banco para obter informações pessoais ou realizar ações fraudulentas em nome do cliente.



SMS falso e falso recibo: mensagens falsas são enviadas para induzir a vítima a compartilhar informações sensíveis ou a acreditar em transações inexistentes.



Clonagem do WhatsApp: criminosos se passam pela vítima e solicitam o código de verificação do WhatsApp para assumir o controle da conta e solicitar dinheiro a contatos da vítima.



Rede social: golpistas obtêm informações de contatos da vítima em redes sociais para solicitar dinheiro em nome dela, fingindo uma emergência.



Golpes em leilões: criminosos criam sites falsos de leilão para solicitar transferências ou depósitos sem entregar os produtos.

Para evitar cair em golpes, é importante seguir algumas práticas de segurança, como desconfiar de mensagens suspeitas, verificar a chave Pix antes de iniciar um pagamento e evitar compartilhar dados sensíveis por meio de mensagens eletrônicas ou voz.

Empréstimo via Pix: é possível realizar?

É possível contratar um empréstimo nesta modalidade, mas é essencial contratar em instituições financeiras confiáveis para evitar golpes.

Por exemplo, a antecipação do saque-aniversário é uma modalidade de empréstimo em que o pagamento para o contratante acontece por depósito via Pix.

