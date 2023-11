Como dar lance em televisão e geladeira por R$ 100 no novo leilão

Se tem algo que deixa os brasileiros alegres, é pagar pouco por produtos de alta qualidade. E isso é totalmente possível em alguns cenários, como no de leilões online. E através de um leilão que está acontecendo, é possível conseguir comprar itens como geladeira e televisão por valores bem reduzidos, cada um deles podem ser comprados por valores bem baixos, saiba quais os itens disponíveis e como adquiri-los.

Confira como comprar alguns itens pagando pouco | Imagem de Ida por Pixabay

Vale a pena comprar itens em leilão?

Vale bastante a pena! Já que através de itens leiloados, é possível obter vários descontos que podem resultar posteriormente em uma grande economia, pois os valores são baixos, visto que os itens na maior parte das vezes são usados, mas com boa qualidade.

Além disso, caso a pessoa deseje, é possível comprar os itens para revender, já que o leilão é feito em lotes, então, no lote 1 por exemplo, podem ter vários itens, então, comprando ele por R$ 100, é possível vender cada item com uma valorização de 50% ou mais.

Outro bom motivo são as condições de pagamentos, como citado, os lotes possuem diversos itens, por isso, é possível juntá-los em um só lugar e parcelar o pagamento no cartão.

Como comprar uma geladeira por R$ 200?

Para isso, basta participar do leilão que está ocorrendo e ficará aberto até o dia 22 de janeiro de 2024, às 14 horas. O leilão está dando a grande chance dos compradores obterem vários itens de um apartamento de luxo, que encontra-se localizado em Sorocaba.

Há vários itens que são destaques, mas o que de fato está chamando atenção de todos é uma geladeira que o seu lance mínimo é de R$ 200. Para dar um lance, basta entrar no site da empresa Kwara e começar a dar lances.

Lembrando que os lotes só podem ser retirados após o usuário efetuar o pagamento do seu lote e na hora da retirada, é preciso apresentar a Nota de Venda ou o Recibo de Arrematação.

Principais itens que estão sendo leiloados

Juntando todos os itens, há um total de 323 lotes com itens de luxo, na lista é possível encontrar itens de decoração, móveis, janelas, portas e até mesmo quadros. Por exemplo, no lote 93 há como comprar uma televisão com o lance mínimo começando em R$ 100, já no lote 98 há um sofá que o lance mínimo é o mesmo.

Para quem deseja comprar uma nova máquina de lavar e secar, é possível encontrá-las no lote 4, com lances iniciando em R$ 200.

Portanto, quem tiver interesse nos objetos, basta entrar no site da empresa, que foi citado anteriormente e verificar os produtos disponíveis e enviar uma proposta.

Confira no vídeo a seguir como comprar itens de leilão