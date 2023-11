Caixa entra no ritmo da Black Friday; veja como aproveitar

A Black Friday acontece já na próxima sexta-feira (24) e os brasileiros estão ansiosos para aproveitar os melhores descontos no comércio varejista. No entanto, instituições bancárias como a Caixa anunciaram que também aproveitarão a data, oferecendo muitas condições especiais para os clientes. Acompanhe a leitura abaixo e saiba como participar.

Caixa anuncia descontos imperdíveis para seus clientes na Black Friday. — Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Black Friday também vale para os bancos

O mês de Novembro é marcado por movimentação intensa no cenário financeiro por conta da badalada Black Friday, no entanto, o período mais conhecido no setor varejista não deixa as instituições bancárias de fora.

Durante a Black Friday, a Caixa Econômica Federal apresenta uma gama de condições vantajosas para seus clientes, especialmente para esse período tão aguardado.

No início desta semana, o banco, por meio de suas plataformas digitais, divulgou as oportunidades imperdíveis que compõem o cardápio de ofertas do mês. Continue lendo, a seguir, e saiba mais detalhes sobre essa iniciativa.

Leia mais: Novo leilão de casas da Caixa promete descontos de até 90%

Black Friday da Caixa: Oportunidades para Economizar

Dentro do leque de opções oferecido pela Caixa, os clientes podem desfrutar de descontos em serviços bancários, oportunidades em investimentos e créditos, além de condições facilitadas para a quitação de dívidas.

Os investimentos, por exemplo, estão acessíveis tanto para pessoas físicas quanto para jurídicas, proporcionando uma experiência abrangente na Black Friday. Para a quitação de débitos, descontos expressivos de até 90% estão disponíveis através de programas como Tudo em Dia e Desenrola Brasil.

É importante ressaltar que o prazo para aproveitar essas promoções coincide com a data marcada para a Black Friday, encerrando-se na próxima sexta-feira (24).

Condições especiais da Caixa para esta semana

Além dos descontos mencionados, a Black Friday da Caixa reserva oportunidades exclusivas para os detentores de cartões de crédito da instituição.

A oferta inclui uma pontuação turbinada para usuários de diferentes perfis, abrangendo os portadores dos cartões Gold Internacional Mais, Grafite Platinum, Nanquim Infinite Black, Diners Club e todos os cartões empresariais.

Realizando compras com esses cartões entre os dias 23 e 27 de novembro, os clientes podem acumular uma pontuação extra de até 10 mil pontos.

Para obter informações detalhadas sobre a Black Friday da Caixa e suas condições especiais, basta acessar o site oficial da instituição.

Além disso, confira a postagem promocional do banco na rede social X (antigo Twitter) para ficar por dentro de todos os detalhes da campanha.

Quer saber mais novidades sobre a Black Friday da Caixa? Assista ao vídeo abaixo!

Leia também: Black Friday: como não cair em golpes nas compras de 2023