Cemitério de produtos Google: o que é e para o que pode ser usado

No universo do Google, nem tudo são vitórias, e os erros cometidos pelo gigante das buscas são prontamente eliminados. Juntando apps, serviços e hardware, o Google já descontinuou 146 produtos desde 2006, data de início da trajetória de uma das maiores empresas da era tecnológica do mundo. Para manter o registro vivo, existem cemitérios online que nos fazem voltar no tempo. Acompanhe a leitura abaixo e saiba mais.

A volta dos que não foram

Gmail, Android, YouTube, Chrome, Maps, Drive… são apenas alguns dos serviços que se tornaram parte integrante do cotidiano de milhões de pessoas, todos oriundos da gigante Google.

Em meio a tanto sucesso, é inevitável o surgimento de falhas, e para documentar esses projetos malsucedidos, foram criados sites que se autodenominam como ‘Cemitério do Google’. Continue lendo a seguir e entenda mais detalhes sobre os websites que proporcionam uma verdadeira viagem no tempo.

O lado pouco conhecido dos produtos descontinuados

Um site chamado The Google Cemetery (O Cemitério do Google, em tradução livre) compila uma lista minuciosa de todos os produtos do Google que não estão mais ‘na ativa’, destacando por quanto tempo estiveram em funcionamento e oferecendo explicações sobre o motivo do encerramento de vida de cada um dos 44 serviços que não fazem mais parte do cenário digital.

O site possui uma interface simples, apresentando ícones dos serviços, seus nomes, descrições e o tempo de vida dos 44 produtos catalogados. Ao passar o mouse sobre cada um, detalhes sobre a razão do descontinuamento são revelados.

Lembram deles?

Alguns produtos mencionados no site trazem um sentimento de nostalgia, como é o caso do Picasa e do Dodgeball.

“O Google afirmou que o principal motivo para a aposentadoria do Picasa é que ele queria concentrar seus esforços inteiramente em um único serviço multiplataforma de fotos, no Fotos”, esclarece o site sobre o fim do Picasa, que foi descontinuado em 2016.

Sobre o Dodgeball, o site expõe: “O Dodgeball foi desativado e sucedido em fevereiro de 2009 pelo Latitude”.

Google ‘possui’ mais de um cemitério

Outra plataforma que segue uma abordagem semelhante, porém com mais informações, é o Killed by Google (‘morto pelo Google’, em tradução livre).

Lançado em setembro de 2018, o “morto pelo Google” revela uma lista de produtos descontinuados pela empresa de buscas. No momento desta análise, o site contabilizava 293 projetos “mortos”, categorizados em aplicativos, serviços e hardware.

Detalhes como nomes, informações sobre o produto, datas de “nascimento” e “morte”, além de lápides simbólicas, estão disponíveis na página. Em casos como o do Orkut, o Google adquiriu o serviço, mas optou por não prosseguir, e tais nuances podem ser exploradas no “killedbygoogle”.

Esse site que cataloga os produtos descontinuados da gigante Google categoriza serviços, aplicativos e até mesmo hardware desenvolvido pela empresa, como o notebook Chromebook Pixel, o Glass e o Projeto Ara.

‘Depósito dos esquecidos’ remete à reflexão

Ao analisar ambos os sites, se chega a conclusão clara de que o número de produtos descontinuados supera em muito os que ainda estão em funcionamento. Alguns nomes, no entanto, ainda são lembrados com nostalgia, como é o caso do Reader.

Mais do que um registro de falhas, esses repositórios virtuais proporcionam uma perspectiva valiosa: mesmo uma das maiores empresas do mundo comete equívocos, e muitos deles podem ter sido cruciais para o desenvolvimento dos produtos bem-sucedidos atuais. A lição essencial é absorver esses aprendizados em busca de soluções inovadoras.

O cenário dos produtos descontinuados do Google revela não apenas falhas, mas também o dinamismo e a busca constante por inovação no universo tecnológico.

*Com informações do Extra e TecnoBlog.

