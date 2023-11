Começou! Nova chance de quitar as dívidas com descontão

Começa hoje, dia 20 de novembro, uma nova etapa do Desenrola Brasil, que abrange dívidas de até R$ 20 mil.

Com o objetivo de ajudar a informar a população sobre esta fase do programa, o Governo Federal vai anunciar uma live para amanhã (21) e um mutirão para o dia 22 de novembro.

A seguir, continue lendo e veja mais detalhes sobre esta fase do programa Desenrola Brasil e entenda se você vai conseguir quitar suas dívidas neste momento.

Quer quitar suas dívidas? Veja detalhes

Os devedores agora têm motivos para comemorar, já que uma nova fase de negociação de dívidas do Desenrola Brasil começa nesta segunda-feira (20).

A iniciativa agora contempla dívidas de até R$ 20.000, como parte das opções para pagamento parcelado. O anúncio foi feito pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República no dia anterior (19).

Desde o lançamento do programa de renegociação de dívidas, o Ministério da Fazenda relata que cerca de 2,7 milhões de brasileiros já foram beneficiados.

Este número representa a reestruturação de mais de R$ 20 bilhões em débitos. Diversas empresas, incluindo Nubank, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, aderiram ao projeto.

O que essa nova fase de negociação oferece?

O Desenrola Brasil passa a permitir o parcelamento de dívidas de até R$ 20 mil, contanto que a inclusão na lista de inadimplentes tenha acontecido entre 2019 e 31 de dezembro do ano passado.

Isto abrange débitos tanto bancários quanto não bancários, abarcando contas de cartão de crédito, serviços como água, luz, educação, entre outros.

Os descontos nos valores das dívidas podem chegar a 99%. Segundo as normas do Desenrola, os consumidores têm a opção de parcelar em até 60 vezes, com juros limitados a 1,99% ao mês.

Entretanto, é importante ressaltar que as negociações devem ser conduzidas pela plataforma de renegociação, que requer uma conta Gov.br de nível prata ou ouro.

Além do anúncio da nova fase de negociação, a Secretaria informou sobre o “Dia D – Mutirão Desenrola” marcado para o dia 22 de novembro. Esta ação conjunta da Fazenda e da União visa estimular a renegociação de dívidas com bancos e outros credores.

Durante este evento, algumas agências bancárias ampliarão o horário de atendimento. O objetivo é informar os clientes e oferecer mais tempo para as negociações.

Além disso, amanhã (21), o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad vão conduzir uma live para debater detalhes sobre esta fase do programa.

Desenrola Brasil: entenda o que é

O Desenrola Brasil é um programa do Governo Federal brasileiro destinado à renegociação de dívidas para pessoas físicas e jurídicas.

Criado como uma iniciativa para auxiliar cidadãos e empresas endividadas, o programa oferece condições facilitadas de pagamento, buscando reduzir o impacto financeiro das pendências.

Através do Desenrola Brasil, os devedores têm a oportunidade de renegociar seus débitos, que podem ser de natureza diversa, abrangendo desde dívidas bancárias, como empréstimos e financiamentos, até contas de serviços básicos, como água, luz e educação.

O programa estipula condições de parcelamento atrativas, com descontos expressivos nos valores devidos e limites para os juros cobrados, permitindo que os participantes organizem suas finanças de forma mais acessível e viável.

Com fases específicas e eventos como mutirões de negociação, o Desenrola Brasil busca ampliar o alcance de sua atuação, promovendo oportunidades regulares para que os endividados possam regularizar suas situações financeiras, aliviando o peso das dívidas e fomentando a retomada econômica tanto para os cidadãos quanto para as empresas.

