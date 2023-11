Uma das iniciativas positivas do governo federal em 2023 definitivamente foi a implementação do programa de renegociação de dívidas “Desenrola, Brasil”, que proporcionou a renegociação de pendências financeiras de milhões de brasileiros. Agora, a nova fase do programa busca ajudar pessoas com inadimplência junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Siga a leitura e saiba mais detalhes.

Ótima notícia para quem tem dívidas do FIES: Desenrola abre negociações. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Dívida estudantil

No segundo semestre de 2023, um marco significativo foi estabelecido com o início do Desenrola Brasil, uma iniciativa destinada a mitigar a crescente taxa de inadimplência no país.

Diante do rápido crescimento e do sucesso indiscutível, o programa expandiu suas operações, resultando no lançamento do mecanismo de renegociação de dívidas estudantis, uma medida impactante adotada pelo governo federal.

Acompanhe a leitura a seguir, e entenda mais detalhes sobre esta importante novidade que ajudará muitos brasileiros.

Desenrola direcionado ao FIES

O Desenrola Brasil molda agora um novo cenário, focando especificamente na renegociação de débitos relacionados ao FIES (Fundo de Financiamento Estudantil). Na última terça-feira, dia 7, teve início o programa voltado para a renegociação dos financiamentos estudantis.

De acordo com o Ministério da Educação, aproximadamente 1,2 milhões de estudantes enfrentam endividamento, totalizando uma cifra alarmante de 54 bilhões de reais em dívidas.

Negociação do FIES pelo Desenrola Brasil: como funciona?

É importante compreender que o Desenrola Brasil atua como uma referência para a negociação do FIES, estabelecendo diretrizes para aqueles que buscam regularizar seus débitos estudantis.

Eis algumas orientações para aqueles com parcelas em atraso junto ao financiamento estudantil:

Na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, os atores responsáveis pela negociação do FIES;

Na Caixa, os acordos foram disponibilizados presencialmente, por meio do App FIES Caixa ou do site;

No Banco do Brasil, as negociações devem ser conduzidas pessoalmente nas agências.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva referiu-se à iniciativa durante sua tradicional Conversa com o Presidente. Ele destacou a importância do “Desenrola do Fies”, enfatizando o papel fundamental de desembaraçar as dívidas e reintegrar os estudantes à estabilidade financeira.

Entendendo as condições para a renegociação

O prazo para a realização dos acordos estende-se até fevereiro de 2024, aplicando-se a dívidas contraídas pelo FIES até 30 de junho de 2023. As condições de pagamento e os benefícios variam de acordo com o perfil do devedor. Destacam-se as seguintes categorias:

Inadimplentes há mais de três meses: Desconto de 100% nos juros e multas, e de 12% no valor do financiamento para pagamento à vista; ou parcelamento em até 150 vezes do valor financiado pendente, com desconto de 100% dos encargos;

Débitos com mais de 360 dias: Desconto de até 77% do valor consolidado da dívida; liquidação integral do saldo devedor em até 15 prestações mensais;

CadÚnico ou beneficiários do Auxílio Emergencial em 2021: Desconto de até 99% do valor da dívida, com liquidação integral do saldo devedor em até 15 prestações mensais.

O Desenrola Brasil apareceu como uma peça-chave na recuperação econômica do país, visando a regularização das finanças dos cidadãos e representando um avanço significativo na superação da crise econômica.

Quer saber mais detalhes sobre a nova etapa do “Desenrola, Brasil”, voltada ao FIES? Assista ao vídeo abaixo para mais informações.

