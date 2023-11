Quem pode tirar saque “duplo” de R$ 300 na Caixa nesta semana

Confira aqui se você poderá sacar hoje (20) o valor liberado no Caixa Tem e qual será o montante depositado em sua conta.

O Bolsa Família é um programa social do Governo Federal que tem como objetivo auxiliar os cidadãos brasileiros em situação de vulnerabilidade, fornecendo apoio financeiro para garantir o acesso a necessidades básicas.

Nesse contexto, o saque mensal já está disponível no Caixa Tem. A seguir, veja o calendário de novembro e saiba se seu benefício já foi liberado.

Caixa liberou valores na última sexta-feira (17)

Na última sexta-feira (17), o governo iniciou os depósitos correspondentes ao mês de novembro do programa. Estes depósitos seguem um calendário padrão, ocorrendo nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Portanto, hoje (20), uma nova parcela do benefício está disponível para um grupo adicional de brasileiros. É importante verificar se você está autorizado a sacar hoje no Caixa Tem. Saiba mais a seguir.

Bolsa Família: veja calendário de novembro

O pagamento do Bolsa Família está diretamente ligado ao último dígito do Número de Identificação Social (NIS). As datas específicas para os saques liberados no Caixa Tem em novembro são as seguintes:

Final 1: 17 de novembro;

Final 2: 20 de novembro;

Final 3: 21 de novembro;

Final 4: 22 de novembro;

Final 5: 23 de novembro;

Final 6: 24 de novembro;

Final 7: 27 de novembro;

Final 8: 28 de novembro;

Final 9: 29 de novembro;

Final 0: 30 de novembro.

Desta forma, os beneficiários com NIS terminado em 2 poderão acessar seus valores ainda hoje (20). Para isso, basta fazer login no aplicativo Caixa Tem (Android e iOS), como mencionado.

Qual será o valor recebido por cada família?

O programa Bolsa Família garante um valor mínimo de R$ 600 por família, calculado com base no número de membros. Assim, cada beneficiário, que compõe a família atendida pelo programa, passa a ter tem direito a um repasse mínimo de R$ 142, todos os meses.

Além disso, existem valores suplementares, disponíveis para os beneficiários do programa, aumentando o valor do saque liberado no Caixa Tem.

Por exemplo, o “Benefício Primeira Infância” inclui mais R$ 150, todos os meses, ao pagamento. Este benefício é referente a cada criança que compõe a família atendida pelo programam, com idade entre zero e sete anos incompletos.

Isto significa que uma família com uma criança nesta faixa etária receberá, no mínimo, R$ 750. Quanto mais crianças que compõe esta faixa etária a família tiver, maior será o benefício mensal.

Já o “Benefício Variável Familiar” oferece R$ 50 para cada criança e adolescente entre 7 e 18 anos incompletos, além de gestantes e lactantes da família. Por fim, o “Benefício Variável Familiar Nutriz” acrescenta R$ 50 para cada membro da família com até sete meses de idade.

Como podemos perceber, é possível elevar o valor recebido pela família, desde que cumpram os critérios. Para receber o Bolsa Família, é preciso que a família esteja inscrita no Cadastro Único, o CadÚnico, que reúne todas as famílias beneficiárias de programas assistenciais do governo.

