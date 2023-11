Até 2031 estas profissões devem chegar ao fim definitivo

Prever o futuro do trabalho é desafiador, mas com o avanço da tecnologia e as mudanças na sociedade, algumas profissões podem ser extintas.

Diante das transformações globais, vamos explorar 10 profissões que enfrentam desafios significativos e podem desaparecer até 2031. A seguir, continue lendo e entenda os motivos para estas profissões desaparecerem.

10 profissões que estão em risco de extinção até 2031/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Futuro do trabalho: 10 profissões que vão desaparecer até 2031

Estas mudanças podem ser impulsionadas pelo progresso tecnológico, novos modelos de negócios ou até mesmo por demandas sociais em evolução.

A seguir, vamos explorar o futuro incerto destas profissões e analisar as forças que moldam o mundo do trabalho na próxima década.

A automação e a Inteligência Artificial estão ameaçando a existência de várias profissões. Aqui estão 10 delas:

Operadores de Telemarketing

Probabilidade de serem substituídos por robôs: 100%

Com o aumento das chamadas automáticas e a previsão de uma queda de 18,2% nas oportunidades de carreira em telemarketing até 2031, a automação é inevitável. Embora as máquinas possam realizar tarefas repetitivas, a capacidade humana de compreender nuances sociais e emoções ainda é incomparável.



Escriturários de Contabilidade

Probabilidade de serem substituídos por robôs: 100%

Com uma queda prevista de 4,5% nos empregos, até 2031, a automação já desempenha um papel significativo na contabilidade. Softwares como QuickBooks e FreshBooks oferecem alternativas eficientes, o que evidencia a iminente automação nesse setor.



Gerentes de Remuneração e Benefícios

Probabilidade de serem substituídos por robôs: 41%

Com a expansão global das empresas, a automação tem se destacado, com sistemas automatizados agilizando processos. Ferramentas como Ultipro e Workday estão ganhando espaço, indicando uma transição para a automação, embora algumas funções ainda exijam complexidade humana.



Recepcionistas

Probabilidade de serem substituídos por robôs: 93%

Sistemas automatizados de telefone e agendamento estão substituindo funções tradicionais de recepcionistas, especialmente em empresas de tecnologia modernas. No entanto, as relações humanas desenvolvidas pelos recepcionistas ainda oferecem suporte personalizado incomparável.





Funcionários dos Correios

Probabilidade de serem substituídos por robôs: 95%

Com o uso de drones e robôs para entregas, a automação está dominando rapidamente o setor de transporte e entrega. O declínio do trabalho humano nesse setor é inevitável com o avanço da tecnologia.



Revisores

Probabilidade de serem substituídos por robôs: 100%

Com a disseminação de softwares de revisão, desde as verificações básicas do Microsoft Word até ferramentas avançadas, como Grammarly e Hemingway App, a automação na revisão de textos é incontestável. No entanto, o entendimento humano da intenção por trás da escrita e o conhecimento contextual ainda são elementos que os robôs não conseguem replicar.



Especialistas em Suporte de Informática

Probabilidade de serem substituídos por robôs: 52%

Especialistas estão projetando uma queda de 6,2% nas oportunidades até 2031. Com recursos online abundantes, as empresas estão cada vez mais recorrendo a bots e automação para responder a perguntas de suporte de funcionários e clientes.



Analistas de Pesquisa de Mercado

Probabilidade de serem substituídos por robôs: 40%

Embora as ferramentas automatizadas ofereçam eficiência em escala, velocidade e precisão, os analistas de pesquisa de mercado trazem conhecimento prático e experiência pessoal que os algoritmos não conseguem replicar. A combinação de habilidades humanas com ferramentas de automação pode resultar em processos mais eficazes.



Vendedores de Publicidade

Probabilidade de serem substituídos por robôs: 52%

Com a publicidade migrando para plataformas digitais e redes sociais, a necessidade de intermediários em vendas está diminuindo. Ferramentas como interfaces de programas de aplicativos (APIs) e mercados de anúncios de autoatendimento facilitam a compra de espaço publicitário, tornando os vendedores tradicionais menos essenciais. A inteligência artificial também desempenha um papel cada vez maior na criação de anúncios.



Vendedores de Varejo

Probabilidade de serem substituídos por robôs: 66%

Com recursos como self-checkout, as empresas estão buscando democratizar a experiência de compra. Os compradores modernos, mais informados e propensos a pesquisarem online, estão cada vez mais tomando decisões de compra de forma independente. No entanto, o suporte personalizado oferecido pelos vendedores de varejo em interações 1:1 ainda é valorizado por muitos consumidores.

No vídeo abaixo, veja mais detalhes sobre as profissões que deixarão de existir, nos próximos anos:

