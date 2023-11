Empréstimo de até R$ 150 mil liberado no PicPay; como fazer

O PicPay anunciou uma nova opção de empréstimo para atender às necessidades de seus usuários. Agora, é possível obter até R$ 150 mil por meio dessa nova funcionalidade oferecida pelo banco digital.

A novidade do PicPay é o Empréstimo com Garantia de Veículo. A seguir, continue lendo para saber exatamente como funciona esta novidade do PicPay.

PicPay disponibiliza empréstimo de até R$ 150 MIL; veja como solicitar/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

PicPay lança nova modalidade de empréstimo: entenda

O PicPay lançou um novo serviço de empréstimo para seus usuários. Neste artigo você vai obter todas as informações sobre esta novidade e entender se é vantajoso para você aproveitar esta novidade.

Esta modalidade oferece taxas de juros mais baixas e condições de parcelamento mais favoráveis, de acordo com informações fornecidas pelo PicPay. Continue lendo para obter mais detalhes sobre este novo serviço.

PicPay disponibiliza empréstimo de até R$ 150 mil para usuários

O PicPay enviou um comunicado por e-mail aos seus clientes, explicando detalhes sobre este novo tipo de empréstimo e os requisitos para contratá-lo.

De acordo com informações fornecidas pela empresa, o Empréstimo com Garantia de Veículo permite acesso a um crédito de até 90% do valor do veículo ou de até R$ 150 mil. Além disso, os clientes têm um prazo maior para pagar as parcelas, podendo chegar a 60 vezes.

O empréstimo oferecido pelo PicPay possui a menor taxa de juros, se comparado a outras instituições, conforme afirma o banco digital. Além disso, o processo de solicitação é totalmente online, por meio do aplicativo disponível para Android e iOS.

Quais são os requisitos para contratar esse serviço?

Para solicitar o Empréstimo com Garantia de Veículo do PicPay, é necessário ter entre 23 e 72 anos de idade. Além disso, o cliente deve comprovar uma renda mínima de R$ 1.500 mensais.

Quanto ao veículo, ele também precisa atender a algumas exigências para que o usuário possa contratar o serviço.

O automóvel que será oferecido como garantia deve ter, no máximo, 15 anos e estar registrado em nome do titular da conta. Por fim, é necessário que 20% do valor de tabela do veículo esteja quitado.

Para solicitar o empréstimo, basta abrir o aplicativo, acessar a área de empréstimos, encontrar o serviço com garantia de veículo e seguir as etapas indicadas. Caso a solicitação seja aprovada, o empréstimo será encaminhado para a Creditas, parceira do PicPay.

PicPay tem como objetivo desburocratizar finanças

O PicPay é uma plataforma financeira brasileira que oferece uma variedade de serviços digitais, incluindo carteira digital, pagamentos online, transferências entre usuários, compras em estabelecimentos parceiros e, mais recentemente, serviços bancários.

Fundado em 2012, o PicPay ganhou destaque por sua proposta de facilitar transações financeiras de maneira ágil e simplificada, inicialmente focando em transferências entre pessoas físicas.

Com uma abordagem voltada para a democratização e desburocratização financeira, a empresa expandiu suas funcionalidades ao longo dos anos, tornando-se um ecossistema completo para serviços financeiros, com a adição de opções como pagamento de contas, recargas de celular, além do recente lançamento de serviços bancários e de empréstimos.

Sua interface intuitiva e a integração com diferentes estabelecimentos comerciais contribuíram para torná-lo uma solução versátil e conveniente para transações do dia a dia, conquistando uma base sólida de usuários no Brasil.

Conheça as vantagens da plataforma financeira

A plataforma financeira oferece diversas vantagens aos seus usuários, destacando-se pela praticidade e conveniência em suas operações financeiras. Uma das principais vantagens é a ampla gama de serviços disponíveis em um único aplicativo, que inclui desde pagamentos de contas e transferências entre usuários até compras em estabelecimentos parceiros, recargas de celular e, mais recentemente, serviços bancários, como conta digital e empréstimos.

Além disso, a plataforma se destaca por sua facilidade de uso e agilidade nas transações. Com uma interface intuitiva, a empresa simplifica o processo de realizar pagamentos e transferências, tornando-os rápidos e acessíveis a qualquer momento, utilizando apenas o celular.

Outro ponto forte são as promoções e cashbacks oferecidos pela plataforma em diversas transações, proporcionando aos usuários a oportunidade de economizar ou receber parte do valor gasto de volta em suas operações financeiras.

Estas vantagens combinadas têm contribuído para a popularidade e adesão crescente de usuários para a plataforma, tornando-o uma opção atraente para aqueles que buscam praticidade, variedade de serviços e benefícios em suas transações financeiras cotidianas.

