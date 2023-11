Limite maior de um jeito fácil: Nubank decide facilitar

A fintech Nubank não possui milhões de clientes no Brasil por mero acaso. Oferecendo serviços de qualidade e seriedade aliada ao profissionalismo em seu atendimento, o banco digital segue conquistando seus clientes. Quando o assunto é limite de crédito, o popular “roxinho” oferece uma maneira rápida e sem passar por análise para que seus correntistas alcancem o valor que desejam. Continue lendo a seguir e entenda como funciona o recurso para ampliar seu limite na instituição.

Roxinho no limite certo

O banco digital brasileiro Nubank tem se destacado por oferecer uma gama diversificada de serviços financeiros, desde conta corrente do inúmeras vantagens até investimentos, proporcionando comodidade aos usuários em suas vidas financeiras.

A instituição é reconhecida pela praticidade na utilização de seus serviços, além da transparência e excelência no atendimento ao cliente.

Agora, trazemos uma novidade revolucionária para aqueles que buscam ampliar seus limites de crédito de forma descomplicada: o Nu Limite Garantido. Continue a leitura e saiba mais detalhes.

Entenda como funciona o Nu Limite Garantido

O Nu Limite Garantido é um recurso simples e ao mesmo tempo inovador que possibilita um aumento de crédito no seu cartão roxinho.

O funcionamento é descomplicado: ao investir nas Caixinhas do Nubank, uma modalidade de aplicação que rende 100% do CDI, o montante investido se converte em limite para o uso do seu cartão de crédito Nubank.

Com isso, você pode realizar compras parceladas, assinar serviços digitais, adquirir passagens aéreas e muito mais, seja utilizando o cartão físico ou virtual. Não há necessidade de passar por análises de crédito para aderir ao Nu Limite Garantido. Basta ser cliente Nubank e possuir uma conta corrente no banco.

Quanto mais investir, maior será o limite disponível. Caso deseje resgatar o valor investido, basta solicitar pelo aplicativo, e em até um dia útil, estará disponível em sua conta.

Como usar o Nu Limite Garantido?

Se você está interessado em aumentar seu limite de crédito de maneira fácil, siga o passo a passo abaixo:

Abra o aplicativo do Nubank (disponível para Android e iOS) e faça login em sua conta; Acesse a opção “Cartão de Crédito” e, em seguida, clique em “Meus Limites”; Procure por “Nu Limite Garantido”; Crie uma “Caixinha” e indique o valor que deseja investir; Confirme a operação com sua senha ou biometria; Pronto! Seu investimento agora é seu limite no cartão de crédito roxinho; Para utilizar o limite, basta realizar compras com seu cartão Nubank como de costume.

Não perca tempo! Aproveite essa oportunidade inovadora do Nubank para impulsionar suas finanças de maneira descomplicada e eficiente.

