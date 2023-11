Descubra qual é o produto que todos querem e o valor médio para gastar na Black Friday

A Black Friday 2023 segue deixando os consumidores mais vorazes ansiosos pela próxima sexta-feira (24) que promete movimentar o cenário varejista brasileiro, proporcionando oportunidades únicas aos consumidores em busca de ofertas irresistíveis. Continue a leitura, logo abaixo, para descobrir as tendências de consumo do dia mais famoso do comércio mundial, além das intenções de compra e valores médios identificados por região.

Abecs aponta tendências de consumo da Black Friday, além das intenções de compra e valores médios identificados por região. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

As tendências da Black Friday

Na próxima sexta-feira, 24 de novembro, o Brasil se prepara para o evento mais aguardado pelo setor varejista: a Black Friday, prometendo descontos imperdíveis aos consumidores. Antevê-se um aumento significativo na demanda, tanto no comércio físico quanto virtual.

A pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) delineou o perfil dos consumidores que participarão desse evento comercial, revelando suas intenções e o valor médio que pretendem investir na Black Friday deste ano. Detalhemos os resultados dessa pesquisa.

Intenções e média de valor de compra dos brasileiros

Na região Norte, a maior concentração de moradores demonstra a intenção de participar da Black Friday. No entanto, é na região Sul que os consumidores planejam desembolsar mais, com uma média de R$ 1.411,00 por compra.

Já a região Centro-Oeste, além de registrar o menor índice de intenção de compra, apresenta também o menor valor médio de aquisição.

Formas de pagamento mais utilizadas na Black Friday 2023

A Abecs destaca as principais formas de pagamento esperadas para a Black Friday deste ano:

Cartão de crédito: 44%

Pix: 33%

Dinheiro: 27%

Cartão de débito: 22%

Boleto bancário: 5%

Cartão de loja: 5%

Outras formas: 1%

Não sabe: 1%

Embora o cartão de crédito continue sendo o meio predominante, permitindo parcelamentos atrativos, o Pix tem experimentado um crescimento notável nos últimos três anos, impulsionado por sua praticidade e pelos descontos adicionais oferecidos pelos vendedores.

A preferência pela experiência nas lojas físicas é evidente, com 55% dos consumidores optando por essa modalidade. Enquanto isso, 47% manifestaram a intenção de realizar compras online, e 3% ainda não decidiram seu canal de compra.

Outra tipo de pesquisa que é válido destacar está diretamente ligada aos tipos de produtos mais buscados pelo consumidor, além das lojas mais confiáveis, segundo opinião dos próprios brasileiros. Confira na leitura a seguir.

As lojas e os produtos mais buscados

De acordo com um levantamento realizado pela startup de compras Pelando, 66% dos consumidores já têm em mente o que pretendem adquirir na tão esperada Black Friday, e, este ano, eletrônicos e eletrodomésticos despontam como os itens mais cobiçados.

Eletrônicos e eletrodomésticos na liderança

Liderando o ranking de intenção de compra, as categorias de eletrônicos e eletrodomésticos conquistam 68% das preferências. Na sequência, aparecem os itens de casa e cozinha (40%) e os celulares (31%) ocupando os segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Categorias em destaque na Black Friday

Eletrônicos e Eletrodomésticos – 68%

Celulares – 31%

Casa e Cozinha – 40%

Ofertas Gratuitas – 30%

Supermercado – 27%

Itens de Moda, Saúde e Beleza – 27%

Games – 26%

Empresas favoritas do público

Quanto às empresas preferidas do público, a Amazon lidera com 82%, seguida pelo Mercado Livre com 65%, Magazine Luiza com 60%, Americanas com 44%, Shopee com 41,3%, Kabum com 41%, e Casas Bahia com 38%.

Comportamento do consumidor na Black Friday

Dos aproximadamente 500 consumidores entrevistados, 68% planejam realizar suas compras online, enquanto 30% combinam a ida a lojas físicas com compras virtuais. A minoria, representando 2%, opta por compras exclusivamente presenciais.

Aumento nas vendas online de eletrônicos

Segundo a Rakuten Advertising, empresa de serviços e tecnologia de marketing e publicidade, as vendas online de eletrônicos registraram um notável aumento de 76%, impulsionadas por anúncios digitais durante o período da Black Friday.

Assista ao vídeo abaixo e saiba como se dar bem nas compras da Black Friday 2023!

