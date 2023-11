Se você já usufruiu de algum benefício do governo federal, é possível que tenha percebido o enigmático código familiar nos portais GOV.br. Mas você sabe o que de fato ele significa e o quão importante é para a concessão dos auxílios sociais? Acompanhe a leitura abaixo e descubra o que é esse código e como consultá-lo de maneira descomplicada, utilizando apenas o seu CPF.

O que é e como consultar seu Código Familiar no CadÚnico. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Revelando o Código Familiar

Se você já acessou algum benefício do governo federal brasileiro, é provável que tenha se deparado com o código familiar nos portais GOV.br.

Para compreender melhor os detalhes relacionados aos seus dados e benefícios, continue a leitura, logo abaixo e saiba o que é esse código e como consultá-lo de maneira simples, utilizando apenas o seu CPF.

Leia mais: CadÚnico: aprenda como conseguir a CNH de graça em 2023

O Código Familiar e sua definição

O código familiar consiste em uma sequência de oito dígitos atribuída aos cadastrados no CadÚnico. Através dessa numeração é possível certificar as informações do grupo familiar, permitindo a verificação dos dados familiares dentro do CadÚnico.

Com base nessas informações integradas, o governo federal analisa os dados das famílias cadastradas, obtendo informações relevantes sobre renda, local de residência e dependentes.

O código familiar é especialmente destinado a benefícios que são direitos da família como um todo. Portanto, uma família composta por quatro membros, todos cadastrados no Cadastro Único, deve compartilhar os mesmos dados no código familiar, refletindo a unidade familiar.

Como consultar o Código Familiar com o CPF?

Para consultar o código familiar utilizando o seu CPF, basta acessar o CadÚnico por meio do aplicativo ou site. Segue um passo a passo para facilitar a busca:

Acesse o aplicativo ou site do CadÚnico; Selecione a opção “Consulta por CPF”; Preencha as informações pessoais solicitadas, incluindo número de CPF e data de nascimento.

Concluído esse procedimento, seu NIS (Número de Identificação Social) e o código familiar serão apresentados. O NIS é utilizado pelo Governo Federal para identificar contribuintes e pode ser empregado para assegurar os direitos trabalhistas previstos no regime CLT.

Em caso de não obtenção das informações desejadas, a plataforma integrada da ouvidoria, denominada “Fala.BR,” está disponível para orientação na resolução da situação.

Código Familiar e NIS: entenda as diferenças

Embora ambos constem no CadÚnico, é importante ressaltar que o código familiar e o NIS são registros distintos.

Enquanto o código familiar abrange informações de todos os dependentes cadastrados, o NIS é uma numeração individual garantida para cada beneficiário.

Cadastro Único: a chave para inúmeros benefícios

A maioria dos benefícios oferecidos pelo Governo Federal utiliza o Cadastro Único como número de cadastro em seus programas. Manter esse cadastro atualizado é fundamental e pode ser útil em diversas situações.

Exemplos de programas que utilizam o número de cadastro como referência incluem ID Jovem, Carteira do Idoso, Vale Gás, Programa Tarifa Social de Energia Elétrica, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Telefone Popular e Programa Bolsa Verde.

Lembre-se: a atualização é fundamental para que alguns benefícios que dependem desses dados para sua validação sejam propriamente concedidos.

*Com informações da Exame.

Caso ainda tenha dúvidas sobre o Código Familiar do CadÚnico, assista ao vídeo abaixo para saber mais detalhes!

Leia também: Governo pode pagar bônus de R$ 150 no CadÚnico; seu CPF está na lista?