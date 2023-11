Empréstimo único de 12 parcelas do saque-aniversário do FGTS está disponível

Desde sua implementação, o saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) segue como uma interessante oportunidade para os trabalhadores que desejam acessar seus recursos no mês de aniversário. No entanto, se você precisar de um valor maior, um empréstimo pode ser a solução para antecipar até 12 parcelas do fundo. Siga a leitura abaixo e entenda como realizá-lo.

Solicitar essa modalidade de saque é simples: basta fazê-lo entre o primeiro e o último dia útil do mês correspondente.

Se a necessidade de obter o valor for mais urgente, algumas instituições financeiras oferecem uma alternativa interessante. A possibilidade de antecipar o saque-aniversário por meio de um empréstimo, liberando 12 parcelas de uma só vez, é uma realidade para quem busca maior liquidez.

Acompanhe a leitura a seguir e entenda mais detalhes sobre esta modalidade de empréstimo.

Empréstimo usa seu saldo do FGTS como garantia

A característica peculiar desse tipo de empréstimo está na utilização do saldo do FGTS como garantia. Dessa maneira, a burocracia é reduzida, uma vez que não é necessária uma análise de crédito tradicional.

O foco recai na consulta ao saldo do fundo garantidor, que, por sua vez, atua como seguro para o pagamento das parcelas.

Como em toda transação financeira, as taxas de juros são fatores relevantes a serem considerados. Para obter informações detalhadas sobre esses aspectos, recomenda-se consultar diretamente o banco responsável, verificando as taxas aplicadas e a quantidade de parcelas do FGTS que pode ser antecipada.

Etapas para conseguir um empréstimo no FGTS em qualquer banco

O procedimento para adquirir esse tipo de empréstimo é descomplicado, mas requer algumas etapas.

Inicialmente, é necessário acessar o aplicativo do FGTS disponível para Android e iOS. Em seguida, seguir duas etapas indispensáveis: ativar o saque-aniversário e liberar a opção que permite a consulta do saldo pelo banco.

Após o login no FGTS, é preciso acessar o menu e realizar a troca do saque-rescisão pelo saque-aniversário, uma escolha que se manterá obrigatoriamente por dois anos. Vale ressaltar que, durante esse período, em caso de demissão, o direito ao saque-rescisão fica indisponível.

Autorizando o banco a consultar seu FGTS

Ao longo desse processo, a Caixa Econômica Federal (CEF) fornece informações detalhadas sobre o resgate do FGTS.

Para autorizar o banco a consultar o fundo garantidor, basta seguir os passos: na conta do FGTS, clicar em “saque-aniversário” e selecionar “Autorizar bancos a consultarem seu FGTS”.

Em seguida, clicar em “Empréstimo Saque-Aniversário” e inserir o nome da instituição financeira onde o empréstimo será solicitado.

