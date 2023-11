Explore TODAS as possibilidades do app do FGTS; você conhece?

Desde a sua implementação, a plataforma digital do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tem facilitado a vida de muitos brasileiros oferecendo um vasto leque de funcionalidades, permitindo não apenas a consulta dos extratos das contas FGTS, mas também a supervisão dos depósitos realizados pelos empregadores e acesso a modalidades de retirada dos fundos. Siga a leitura abaixo e aprenda todas as funções do app.

Domine o seu app

O aplicativo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) destinado a dispositivos Android e iPhone (iOS) é uma ferramenta indispensável para os trabalhadores brasileiros, proporcionando praticidade no acesso às informações referentes aos benefícios.

A plataforma oferece uma gama de funcionalidades, permitindo não apenas a consulta dos extratos das contas FGTS, mas também a supervisão dos depósitos realizados pelos empregadores e a possibilidade de aderir a modalidades como o saque-aniversário, desde que se cumpram os requisitos necessários e haja saldo disponível.

Continue a leitura a seguir, para conhecer, em detalhes, as diversas ações que podem ser realizadas por meio do aplicativo do FGTS.

Domine toda as funções do aplicativo do FGTS

A seguir, confira todas as funções e ferramentas que o app do FGTS oferece ao trabalhador.

1. Solicitar saques de forma digital

O aplicativo do FGTS viabiliza a solicitação de diversas opções de saque de maneira digital, disponível para todos os trabalhadores que se encaixam em alguma modalidade e que possuam saldo disponível.

Dentre as categorias de saques disponíveis destacam-se: saque por aposentadoria, saque por calamidade pública, saque por inatividade do regime FGTS e saque por contas inativas com até R$ 80 de saldo.

Para realizar a verificação da disponibilidade, basta acessar o aplicativo e selecionar “Solicite seu saque 100% digital”, escolher a opção desejada e validar as informações necessárias.

2. Conferir o saldo do FGTS

A plataforma móvel do FGTS permite ao usuário acessar todas as contas de FGTS no menu principal, conferindo os valores depositados por cada empresa. Além disso, é possível visualizar o valor total do FGTS.

Acesse o menu principal, toque em “ver todas suas contas”, e deslize a tela para cima para visualizar os valores associados a cada empresa. Para verificar o saldo total, selecione “Saldo total do FGTS” no menu principal, representando a soma de todo o montante acumulado nas contas.

3. Verificar depósitos dos empregadores

Outra funcionalidade crucial do aplicativo é a verificação dos depósitos realizados por cada empregador. Após o login no aplicativo do FGTS, acesse o menu principal e selecione “Ver todas suas contas”.

Selecione uma empresa e confira todos os depósitos ao clicar em “Ver extrato” na empresa desejada.

4. Optar pelo saque-aniversário

Aqueles que escolhem o saque-aniversário têm o direito de retirar anualmente uma quantia do valor do FGTS no mês do aniversário. Entretanto, em caso de rescisão, o funcionário não terá direito ao valor total do FGTS, apenas ao saque de 40% da multa rescisória.

Para aderir à modalidade de saque-aniversário, acesse o aplicativo, vá em “Meus saques”, na parte inferior, e selecione “Modalidade saque-aniversário”. Leia os termos cuidadosamente antes de concluir, optando pelo “Saque-aniversário”.

5. Manter o endereço atualizado

É fundamental manter o endereço atualizado no aplicativo do FGTS e verificar se os dados estão preenchidos corretamente.

Acesse o aplicativo, efetue o login, vá à opção “Mais” no canto inferior direito e clique em “Endereço e dados pessoais”. Confira suas informações e, se necessário, atualize o endereço no final da página.

6. Escolher conta bancária para receber FGTS

No app do FGTS, há também a opção de escolher a conta bancária para receber os saques. Acesse o aplicativo, clique em “Meus Saques” na parte inferior da tela, deslize para o topo e localize a opção “Minha conta bancária”.

Por fim, adicione uma nova conta ou altere a opção já cadastrada para receber os saques disponíveis do FGTS.

Caso ainda esteja com dúvidas sobre a utilização do app do FGTS, assista ao vídeo abaixo com um tutorial completo sobre a plataforma!

