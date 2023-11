Atualização de dezembro trará novidade importante para o WhatsApp

O WhatsApp está gerando mais uma inquietação em 2023 e desta vez não é por conta da série de atualizações que foram implementadas ao longo deste ano. Uma mudança significativa está a caminho para os usuários do WhatsApp Beta, e em breve será expandida para todos que utilizam o aplicativo em um sistema operacional específico. Essa novidade, no entanto, promete não ser tão bem recebida. Continue a leitura para entender mais detalhes sobre o que está prestes a mudar.

Novidade nem tão bem-vinda

Em uma reviravolta surpreendente, o WhatsApp está prestes a encerrar a prática de backups ilimitados, promovendo uma mudança significativa na forma como os usuários de Android armazenam suas conversas e mídias digitais.

Acompanhe a leitura abaixo e entenda mais detalhes sobre a nada agradável mudança que está para acontecer em breve.

Fim dos backups ilimitados: WhatsApp surpreende com mudança na política

A partir de dezembro de 2023, essa alteração impactará diretamente a experiência dos usuários, levantando questionamentos sobre os possíveis custos envolvidos na preservação de suas lembranças digitais.

Até o momento, os backups do WhatsApp não afetavam os preciosos 15 GB gratuitos oferecidos pelas contas do Google.

Contudo, essa dinâmica está prestes a sofrer uma reviravolta. A partir de dezembro, os backups começarão a consumir parte desse espaço, começando pelos usuários do WhatsApp Beta e se estendendo gradativamente a todos os usuários do Android nos meses seguintes.

WhatsApp e Google redefinem relação

Essa mudança marca o encerramento de um acordo estabelecido em 2018 entre o Google e o WhatsApp, no qual os backups do WhatsApp desfrutavam da isenção de ocupar espaço nas contas do Google.

Com a nova política, essa isenção será revogada, realçando a importância de uma gestão eficiente do espaço de armazenamento.

O gerenciamento ativo do espaço de armazenamento

O WhatsApp continuará operando normalmente até que o limite de 15 GB seja atingido. Diante dessa iminente limitação, os usuários serão confrontados com a necessidade de gerenciar ativamente o espaço disponível.

A ferramenta de gerenciamento do Google será vital nesse processo, possibilitando a exclusão de itens desnecessários nos backups ou a consideração da aquisição de espaço adicional por meio da assinatura do Google One, com preços variando de 50 a mais de 400 reais por mês.

O que os usuários devem saber sobre os novos limites de backup?

Os backups do WhatsApp não serão mais ilimitados, exigindo uma abordagem proativa dos usuários. Caso o espaço gratuito seja esgotado, a aquisição de espaço adicional por meio do Google One será inevitável.

O WhatsApp informará os usuários sobre essa mudança por meio de notificações na seção de Backup, concedendo um aviso prévio de 30 dias antes da implementação da nova política.

Uma nova era de armazenamento limitado

Essa atualização destaca a importância de os usuários do WhatsApp para Android estarem cientes dessas mudanças iminentes e se prepararem adequadamente.

A transição para uma era de backups limitados demandará uma postura proativa na gestão de dados, assegurando a continuidade de uma experiência fluida no aplicativo de mensagens mais utilizado do mundo.

