GRANDE NOTÍCIA deixa a vida do MEI ainda mais fácil em 2023

O MEI é uma das melhores maneiras de se ter um CNPJ ativo no Brasil. Pagando poucos tributos e conseguindo uma série de benefícios. Haja vista que como descreve os especialistas — o MEI é um CPF que possui CNPJ. Logo, para este ano de 2023 — o MEI deverá ter um alívio acerca de algumas opções sobre a emissão de notas fiscais ou cadastros na plataforma. Veja abaixo.

MEI tem mais facilidades em 2023

O MEI deverá ter menos campos de preenchimento durante a abertura do MEI. Agora não será mais necessário preencher o Nome Fantasia no Portal do Empreendedor. Essa ação visa reduzir bastante o tempo de abertura de um MEI.

Lembrando que o procedimento é totalmente gratuita. Em alguns casos podem ser cobrados valores referentes a terceiros que realizam a intermediação da abertura.

Portanto, agora o usuário não irá ter que preencher durante o cadastro o campo referente ao Nome fantasia. Com isso — a abertura do MEI se tornará muito mais rápida e eficaz. Aumentando o número de empresas abertas no Brasil.

Haja vista que o Governo Federal possui muito interesse em que haja as devidas formalizações dos MEIs em território nacional. Lembrando que ao invés disso — muitos brasileiros estavam optando por serviços não legalizados.

O MEI possui uma série de benefícios. Caso o mesmo receba até R$ 81 mil/ano, se enquadrará na categoria. Caso contrário, terá que realizar upgrade acerca do mesmo.

O que é necessário para abrir MEI?

Os interessados em abrirem MEI em 2023/2024, precisam estarem com os documentos atualizados. Sendo necessário portar os seguintes documentos para conseguir abrir um MEI através do site oficial do Governo Federal.

CPF;

Nome empresarial;

Nome da mãe;

RG;

Telefone;

E-mail;

Nome do empresário;

Nacionalidade;

Sexo;

Data de nascimento;

Número do recibo da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) dos dois últimos anos;

Capital social (valor investido na empresa);

Comprovante de endereço da empresa e da residência.

Portanto, é importante estar com essas informações em mãos e atualizadas. Além disso, deverá escolher uma atividade de atuação presente nas liberadas pelo Governo Federal para possibilitar a abertura do MEI.

Quando ocorrer a abertura da empresa, o MEI deverá imprimir os respectivos certificados; a fim de estar com a comprovação ativa da abertura da empresa e com isso garantir todos os direitos oriundos do MEI.

Como por exemplo: descontos na compra de carros 00KM. Como pode ser visto em nossos artigos na guia MEI acerca dos benefícios e informações voltados para os MEIs.

