Corra para sacar até R$ 1,320,00 no seu banco; entenda como

Muitos brasileiros estão deixando literalmente dinheiro na mesa. Há mais de R$ 1 mil para saques disponíveis no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O prazo para saque é até o dia 28 de dezembro. Veja abaixo todos os detalhes de como pedir o dinheiro corretamente.

Brasileiros podem sacar até R$ 1.320

Trata-se dos valores guardados referentes ao PIS/Pasep 2023. Todos os anos o abono é pago para os brasileiros. Entretanto, muitos trabalhadores acabam deixando de sacarem por diversos motivos.

O valor pode ser sacado diretamente na agência bancária. Haja vista que alguns brasileiros recebem no Banco do Brasil e outros na Caixa Econômica Federal.

Em razão da pandemia de 2019, os repasses acabaram atrasando. Por esse motivo — os repasses acabaram atrasando em cerca de 18 meses. Por esse motivo — neste ano de 2023 que estão sendo pagos os pagamentos referentes ao ano de 2021.

Lembrando que os pagamentos de 2024 já foram confirmados. Em referência aos repasses referentes ao ano de 2022. Os brasileiros têm até o fim deste ano para realizarem os saques

Caso contrário, o valor será estornado para o Tesouro Nacional. Logo — os brasileiros terão até cinco anos para abrirem requerimentos para solicitarem o saque.

PIS/Pasep 2024 tem valor confirmado

O valor do PIS/Pasep 2024 já foi confirmado. Haja vista que os repasses possuem como base o valor do salário mínimo vigente. Para o ano de 2024, o salário mínimo será de R$ 1.421. Lembrando que é uma informação extraoficial. Logo, não é certeza que este seja o valor. Mas de acordo com fontes governamentais; este é o valor que será pago para os brasileiros em 2024.

Portanto, é válido ressaltar que este valor que será pago também será usado como base para o pagamento do PIS/Pasep 2024. Lembrando que o mesmo possui como base o ano de 2022.

Para isso é necessário que o trabalhador tenha exercido suas atividades remuneradas por no mínimo 30 dias no ano-base. Além de estar cadastrado no PIS/Pasep por no mínimo cinco anos. Ademais — basta ficar atento quanto aos cronogramas oficiais de pagamentos referentes ao PIS/Pasep de 2024. Os pagamentos caem na conta de cada trabalhador.

É importante realizar a solicitação do saque dentro do período hábil. Caso contrário, o valor retorna para os cofres públicos; de semelhante modo ao que acontece com os repasses do PIS/Pasep 2023 cujo os trabalhadores não pediram saque.

