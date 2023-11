Lista de trabalhadores que podem sacar até R$ 1.320,00 até dezembro; você está nela?

Para os trabalhadores de carteira assinada, seja no setor privado quanto no público, é assegurado o direito de receber uma remuneração correspondente ao Programa de Integração Social (PIS) ou ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Neste ano, o calendário já foi divulgado e o prazo para resgate do valor já tem data e hora para terminar. Siga a leitura e entenda mais detalhes sobre os pagamentos do benefício.

Entenda quem poderá sacar o abono salarial do PIS ainda neste ano de 2023. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Hora de sacar o PIS

No universo dos trabalhadores, tanto no setor privado quanto no segmento público, é assegurado aos profissionais o direito de receber uma remuneração correspondente ao Programa de Integração Social (PIS) ou ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

No cenário do PIS, voltado para os contribuintes do setor privado, é evidenciada a concessão anual de um abono salarial, com alcance de até um salário mínimo para aqueles que atendem aos requisitos estabelecidos. Acompanhe a leitura abaixo e entenda quem terá direito ainda este ano ao saque.

Entendendo o que é o PIS e a sua finalidade

No âmbito do PIS, as empresas privadas são incumbidas de realizar depósitos mensais, contribuindo para um fundo vinculado aos seus colaboradores.

Atualmente, essas contribuições são direcionadas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), responsável por custear benefícios como o seguro-desemprego e o abono salarial.

Em resumo, as contribuições recolhidas pelas empresas são transformadas em benefícios para os trabalhadores do setor privado cuja renda está abaixo de um determinado limite.

Quem tem direito ao PIS em 2023?

O abono salarial do PIS possui um valor máximo equivalente a um salário mínimo vigente, totalizando R$ 1.320 em 2023. Para ser elegível ao benefício, o trabalhador deve cumprir os seguintes requisitos:

Trabalhar de carteira assinada por no mínimo 5 anos; Receber uma remuneração de até dois salários mínimos; Ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano-base; Ter seus dados corretamente informados pelo empregador ao governo.

Cronograma de pagamentos do PIS em 2023

O repasse do PIS em 2023, correspondente ao ano-base 2021, ocorre de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários. As datas são as seguintes:

Para os que nasceram em janeiro e fevereiro, o pagamento ocorre em 15 de fevereiro;



Aqueles nascidos em março e abril recebem o pagamento em 15 de março;



Já os nascidos em maio e junho têm o pagamento agendado para o dia 17 de abril;



Os nascidos em julho e agosto recebem seus pagamentos em 15 de maio;



Para os nascidos em setembro e outubro, o pagamento é realizado em 15 de junho;

Nascidos em novembro e dezembro: pagamento no dia 17 de julho.

Como receber e sacar o PIS em 2023?

O abono salarial do PIS referente ao ano-base 2021 já foi pago em 2023, seguindo o cronograma estabelecido. A Caixa Econômica Federal (CEF) é a instituição responsável pelos repasses, e os beneficiários podem efetuar o saque de diversas maneiras até o dia 28 de dezembro deste ano.

Cartão Cidadão: Para quem possui o cartão e senha cadastrada, o saque pode ser realizado nos terminais de autoatendimento da Caixa, lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui;



Para quem possui o cartão e senha cadastrada, o saque pode ser realizado nos terminais de autoatendimento da Caixa, lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui; Agência da CEF: Aqueles que não possuem o cartão cidadão podem sacar o PIS em uma agência da Caixa Econômica Federal, apresentando um documento oficial de identificação com foto;



Aqueles que não possuem o cartão cidadão podem sacar o PIS em uma agência da Caixa Econômica Federal, apresentando um documento oficial de identificação com foto; Conta da Caixa: Para os cidadãos que possuem conta na instituição bancária, o abono é depositado diretamente na conta, desde que haja movimentação ativa e saldo superior a R$ 1.

