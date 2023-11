Notícia do PicPay fará toda a diferença nesta Black Friday

Com o intuito de assegurar que os consumidores desfrutem das promoções de maneira segura, evitando cair em golpes comuns que infelizmente ocorrem com frequência nesse período, o PicPay emitiu, recentemente, um comunicado a todos os clientes, com orientações sobre as melhores dicas para não cair em fraudes durante o período da Black Friday, que acontecerá no próximo dia 24. Continue a leitura para saber mais detalhes.

Orientações de amigo

Com a proximidade da tão aguardada Black Friday de 2023, marcada para o próximo dia 24 de novembro, o PicPay, renomado serviço de pagamento digital, emitiu um comunicado de fundamental importância aos seus usuários.

O objetivo principal é assegurar que os consumidores desfrutem das promoções de maneira segura, evitando cair em golpes comuns que infelizmente ocorrem com frequência nesse período de intensas transações comerciais.

1. Cuidado com os golpes!

Antes de qualquer dica, é imprescindível manter uma vigilância constante diante dos golpes mais comuns, tais como aqueles praticados através do WhatsApp, boletos falsos e clonagem de cartões. Essa atenção contínua é a principal estratégia para resguardar os consumidores de possíveis ameaças virtuais.

2. Pesquise se a loja é realmente confiável antes de finalizar a compra

Além disso, é fundamental realizar uma pesquisa minuciosa sobre a confiabilidade das lojas antes de finalizar qualquer compra.

Nesse contexto, verificar a reputação do estabelecimento, checar as avaliações de outros consumidores e assegurar que a escolha da loja seja legítima são passos fundamentais para evitar transtornos.

Outro ponto enfatizado pelo PicPay é a atenção ao endereço dos sites. Certificar-se de que a URL da página de pagamento é segura e legítima é uma medida preventiva crucial para evitar redirecionamentos maliciosos que possam comprometer informações pessoais e financeiras.

4. Promoções boas demais para serem reais

Por último, é recomendado que os usuários sempre desconfiem de ofertas que pareçam ser boas demais para serem verdadeiras. Isso porque promoções extremamente vantajosas podem ser iscas para atrair vítimas de golpes, sendo a prudência a melhor aliada em meio às tentações comerciais.

Conclusão

Em síntese, o PicPay reitera seu compromisso com a segurança dos usuários, fornecendo orientações valiosas para que a Black Friday seja uma experiência positiva, repleta de oportunidades reais de economia e isenta de riscos desnecessários.

Ao seguir essas diretrizes, os consumidores poderão aproveitar as ofertas de forma consciente e segura, garantindo que este dia tão esperado seja marcado por vantagens reais e livre de contratempos.

