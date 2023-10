Dinheiro do FGTS na mão e 2 minutos; esta é a novidade do PicPay

A plataforma de pagamentos e carteira digital PicPay revelou um lançamento inovador: a antecipação do saque-aniversário do FGTS. Através de sua tecnologia avançada, o PicPay assegura a rápida liberação dos fundos, entregando o montante aos usuários em apenas dois minutos.

Esta opção é particularmente interessante para aqueles de renda mais modesta, já que o processo de concessão de crédito é semelhante ao formato consignado. Esta característica distinta tem cativado o público e instituições, especialmente as com presença digital. A seguir, veja todos os detalhes da novidade lançada pelo PicPay.

Taxas de juros do novo produto PicPay

A modalidade de crédito, apresentada pelo PicPay oferece garantias, o que se traduz em taxas de juros mais acessíveis em comparação a outras formas de empréstimo. Nesse caso, os juros começam a partir de 1,29% ao mês.

O aplicativo permite a antecipação de até sete parcelas do saque-aniversário e disponibiliza esse serviço aos usuários com um saldo mínimo de R$ 105 no FGTS, inclusive àqueles que enfrentam restrições de crédito.

Por que considerar o empréstimo FGTS do PicPay?

Simão Luiz Kovalski, diretor de Empréstimos do PicPay, afirma que o lançamento do empréstimo do FGTS busca auxiliar aqueles que necessitam de recursos imediatos para organizar suas finanças ou realizar projetos pessoais.

Kovalski também aponta que o aplicativo não é apenas um marketplace de crédito, mas uma plataforma que oferece suas próprias opções de empréstimos. Isto sugere que o PicPay tem mais novidades para o público em um futuro próximo.

Vale a pena antecipar o saque do FGTS?

Em um cenário econômico onde muitos brasileiros enfrentam desafios financeiros, esta antecipação pode ser uma solução bem-vinda.

Com o lançamento desse novo produto em 26 de outubro de 2023, o PicPay demonstra sua crescente versatilidade e capacidade de atender às necessidades de um público diversificado em busca de soluções financeiras eficazes e ágeis.

Veja mais detalhes sobre as mudanças no saque-aniversário:

Como antecipar o saque-aniversário em outubro?

Em busca de uma estratégia inteligente para utilizar seus recursos do FGTS? A antecipação do saque-aniversário pode ser a solução. Desde 2019, o saque-aniversário oferece aos trabalhadores a oportunidade de acessar uma parcela anual do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS).

No entanto, em algumas situações, o valor disponível pode não ser suficiente para realizar projetos específicos.

É aí que entra a antecipação do saque-aniversário, uma linha de crédito que pode ajudar a superar esse desafio financeiro. Continue lendo para entender como funciona e quais são as vantagens.

Também conhecida como empréstimo FGTS, a antecipação do saque-aniversário é uma opção de crédito que não afeta o salário mensal do trabalhador.

Neste formato, é possível antecipar as parcelas do saque-aniversário, com o desconto sendo feito apenas uma vez por ano, diretamente no saldo do FGTS, sem encargos mensais.

Para se beneficiar dessa modalidade, é necessário ter saldo suficiente no fundo para cobrir o valor solicitado, juntamente com as taxas e encargos estipulados no contrato. Além disso, o trabalhador deve ter aderido à opção de saque-aniversário.

Onde fazer a solicitação?

A antecipação do saque-aniversário pode ser requisitada em instituições financeiras autorizadas pela Caixa Econômica Federal, o órgão responsável pelo FGTS. Essas instituições têm a competência de oferecer essa modalidade de crédito aos interessados.

Vale ressaltar que a documentação e as informações fornecidas devem estar corretas e completas para garantir o depósito dentro do prazo estabelecido. A análise e aprovação do empréstimo dependem desses fatores.

Como efetuar o pagamento das parcelas?

Conforme mencionado anteriormente, essa modalidade de empréstimo não exige pagamento mensal, o que a torna atrativa por não impactar o orçamento mensal do trabalhador.

