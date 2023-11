Como conseguir uma BOLADA por colocar o CPF na Nota Fiscal

O programa Nota Fiscal Paulista, em vigor desde 2007, faz parte do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Governo de São Paulo, buscando não apenas incentivar a inclusão do CPF nas notas fiscais, mas também reduzir a carga tributária individual dos cidadãos, que recebem créditos ao efetuarem compras no estado e concorrem a prêmios milionários. Continue a leitura a seguir e saiba como participar.

O Nota Fiscal Paulista busca reduzir a carga tributária individual dos cidadãos, que concorrem a prêmios milionários. — Foto: Reprodução

Guarde bem a sua notinha

Apesar de não ser uma prática amplamente adotada pelos brasileiros, incluir os números do CPF (Cadastro de Pessoa Física) na nota fiscal está se tornando uma opção vantajosa para muitos em alguns estados do Brasil.

Governos estaduais estão incentivando essa prática, proporcionando benefícios consideráveis, como a realização de sorteios que podem render grandes prêmios ao dono da notinha. Saiba mais detalhes sobre esta ótima oportunidade, logo abaixo.

Nota Fiscal Paulista realiza sorteios com grandes prêmios

No estado de São Paulo, o programa Nota Fiscal Paulista se destaca como uma iniciativa que recompensa os cidadãos que optam por informar o CPF nas notas fiscais. Os participantes têm a chance de concorrer a prêmios, podendo chegar a expressivos R$ 1 milhão.

Os sorteios, realizados mensalmente, contemplam aqueles que realizaram compras acima de R$ 100 e aderiram à inclusão do CPF ou CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) nas transações efetuadas em estabelecimentos paulistas.

Prêmios milionários

No decorrer deste mês de novembro, a premiação pode atingir o montante de R$ 1 milhão. A verificação dos bilhetes premiados está disponível na página oficial do programa. A última terça-feira (14) foi marcada pelo sorteio que distribuiu R$ 6,7 milhões em 655 prêmios.

Mais de 9 milhões de pessoas físicas e condomínios participaram somente neste mês, gerando um total de 89.595.746 bilhetes. Quanto às entidades beneficentes aptas ao sorteio, foram contabilizadas 3.070, contribuindo com 26.637.485 bilhetes e concorrendo a 55 prêmios.

Além do prêmio principal de R$ 1 milhão, o Nota Fiscal Paulista distribuiu outros prêmios significativos, como quatro de R$ 500 mil, dez de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 de R$ 1 mil.

A participação nos sorteios pode ser garantida até o dia 25 de cada mês, possibilitando aos consumidores concorrerem no mês subsequente.

Como participar?

Para participar, é necessário realizar um cadastro no site do programa. Após essa etapa, a inclusão nos sorteios seguintes é automática. A cada R$ 100 em compras, os participantes recebem um bilhete eletrônico, aumentando suas chances de conquistar os prêmios oferecidos.

O programa, em vigor desde 2007, faz parte do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Governo de São Paulo, buscando não apenas incentivar a inclusão do CPF nas notas fiscais, mas também reduzir a carga tributária individual dos cidadãos, que recebem créditos ao efetuarem compras no estado.

Se interessou sobre as vantagens da Nota Fiscal Paulista? Assista ao vídeo abaixo e conheça ainda mais detalhes sobre a iniciativa do governo.

