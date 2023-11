Quer receber mais de R$ 7,5 mil do INSS todo mês? Saiba como

A aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social é um direito de todo cidadão brasileiro, seja por tempo de contribuição ou por idade, variando consideravelmente o valor recebido por cada segurado. Em 2023, o teto do INSS alcança R$7.507,49, enquanto a estimativa para 2024 aponta para um patamar de R$8.123,10, representando um aumento expressivo de 8,2%. Mas como conseguir o valor máximo do auxílio da Previdência? Acompanhe a leitura abaixo e saiba os requisitos necessários.

Benefício no teto

Você já parou para se perguntar sobre a possibilidade de desfrutar da aposentadoria pelo valor máximo, também conhecido como teto do INSS?

Para muitos brasileiros que almejam atingir o alto valor desse benefício, o desafio se apresenta de forma mais considerável, especialmente diante das projeções que apontam para aumentos significativos no próximo ano.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), conhecido por seus ajustes frequentes alinhados às flutuações econômicas, projeta para 2024 um teto de aposentadoria que chegará a surpreendentes R$8.123,10.

Esse valor representa um notável acréscimo de 8,2% em relação ao montante máximo deste ano, evidenciando a dinâmica das mudanças no cenário previdenciário. Continue a leitura a seguir e entenda o que é preciso para se alcançar o teto do benefício previdenciário.

Entendendo o teto da aposentadoria

O teto da aposentadoria é o valor máximo que um aposentado ou beneficiário pode receber do INSS, calculado com base no salário mínimo e ajustado anualmente conforme a inflação.

Em 2023, o teto do INSS alcança R$7.507,49, enquanto a estimativa para 2024 aponta para um patamar de R$8.123,10, representando, como mencionado, um aumento expressivo de 8,2%.

Como conseguir o teto do benefício previdenciário?

Mas, o que é necessário para atingir esse patamar máximo de benefício? A resposta se encontra na combinação de dois fatores: a duração das contribuições e o montante dessas contribuições.

O valor das contribuições está diretamente ligado aos salários que o trabalhador contribuiu ao longo de sua trajetória profissional. Quanto maior o montante dessas contribuições, maior será o valor da aposentadoria.

A duração das contribuições, por sua vez, indica o número de anos em que o trabalhador dedicou-se a contribuir para o INSS.

Para alcançar o teto da aposentadoria em 2024, por exemplo, um trabalhador masculino necessita de, no mínimo, 35 anos de contribuição, atingindo a idade de 63 anos. Já para as mulheres, são necessários 30 anos de contribuição e a idade de 58 anos.

O piso do INSS em 2024

Por outro lado, é essencial destacar a importância do piso da previdência em 2024, que se projeta para atingir R$1.421,00. Embora mais modesto em comparação ao teto, esse valor é consideravelmente importante ao garantir um suporte financeiro básico a milhões de brasileiros.

A busca pelo teto da aposentadoria exige planejamento e comprometimento. Para alcançar os valores máximos em 2024, é fundamental satisfazer dois critérios essenciais:

Tempo de contribuição: Ter, no mínimo, 35 anos de contribuição (para homens) ou 30 anos (para mulheres);

Contribuição máxima: Contribuir com o valor máximo do salário de contribuição, que está previsto para atingir R$8.123,10 em 2024.

Se antecipe para o teto

Se o objetivo é alcançar o limite da aposentadoria do INSS, a recomendação é iniciar as contribuições o quanto antes e fazê-lo com o valor máximo do salário de contribuição.

O caminho para a aposentadoria plena em 2024 passa pela compreensão desses requisitos e pela adoção de uma estratégia sólida de contribuição ao longo da carreira profissional.

