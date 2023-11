Como conseguir 100% de bateria em meia hora: aprenda o CARREGAMENTO TURBO

No mundo moderno, é normal que quase todas as ações sejam realizadas através de um aparelho celular, basicamente, as áreas da vida são resumidas ao dispositivo móvel, seja algo envolvendo a faculdade ou até mesmo a realização de um financiamento bancário. Por isso, ninguém quer correr o risco de sair de casa com a bateria descarregada, portanto, confira como é possível completar os 100% em apenas 30 minutos.

Confira como deixar a bateria do celular em 100% em poucos minutos | Imagem de Mahesh Patel por Pixabay

Desativando várias funções

Engana-se quem acredita que quando o celular está ligado, apenas o aplicativo que o usuário está utilizando é que está funcionando no aparelho, na verdade, há milhares de processos rodando em segundo plano e todos eles consomem memória, bateria e até mesmo internet.

Então, o primeiro método para que o celular seja carregado em poucos minutos, é ativar o modo avião, assim, todas as conexões são desativadas e com isso, o consumo de energia do celular será bem inferior ao normal.

O que acaba implicando em um carregamento bem mais rápido. Para ativar o modo avião é bem simples, basta:

Entre nas configurações do aparelho;

Procure na lupa por “modo avião”;

Ative-o.

A depender do modelo do celular, é possível ativá-lo apenas deslizando a barra de notificações para baixo e clicando no ícone do modo avião.

Desligando o celular

Como explicado anteriormente, durante o processo que o celular está ligado, há muitos aplicativos e aplicações rodando em segundo plano, o que acaba dificultando ainda mais o carregamento. Por isso, é necessário ativar o modo avião.

Mas a dica anterior é válida para quando o usuário necessita ficar usando o celular, caso ele possa ficar sem usá-lo, a melhor dica sempre será deixá-lo desligado, pois desta forma, não haverá consumo algum de bateria, apenas a carga dela.

Lembrando que desligar é literalmente desligar e não apenas “descansar a tela”. Para isso, pressione o botão de “liga/desliga” e ao aparecer uma barra de opções, toque na opção que permite desligar o aparelho.

Dicas adicionais para uma melhor experiência

Há algumas dicas que podem ser aplicadas para que a experiência em carregar o aparelho celular seja melhor, a saber:

Não utilize o aparelho durante o processo de carga;

Não exponha o aparelho a ambientes com altas temperaturas, durante o processo de carregamento;

Limpe com frequência as portas de carregamento do aparelho celular.

E provavelmente a dica mais importante: sempre utilize itens originais. Um carregador paralelo, por exemplo, pode fazer o celular superaquecer, o que compromete a vida útil da bateria.

