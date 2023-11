Acabou de ser confirmado. Uma série de dispositivos irão dar “tchau” para o WhatsApp. Haja vista que esses dispositivos irão ter somente até o dia 30 de novembro para usarem o aplicativo; os demais usuários perderão o acesso ao WhatsApp e com isso suas respectiva contas serão banidas de maneira gradativa. Veja todos os detalhes abaixo.

Meta já tem a lista de quem será BANIDO das novidades do WhatsApp em até 2 semanas | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estas pessoas serão banidas do WhatsApp

Com a plena evolução dos dispositivos móveis, a tecnologia necessita avançar. Com isso os aplicativos mais usados como WhatsApp e Facebook — acabam se atualizando também. Logo, é necessário que tanto o sistema operacional quanto o dispositivo móvel caminhem no mesmo patamar.

Alguns usuários irão ter que dar adeus ao WhatsApp. A partir do dia 30 de novembro os dispositivos que rodam o Android 4.1 ou versão anterior — e os donos de iPhones com versão 11 do iOS; não terão mais suporte ao WhatsApp.

Desse modo esses celulares não irão mais receber atualizações de segurança do WhatsApp; o que torna o seu uso preocupante e carente de cuidados — haja vista que há o risco de ser afetado por vírus e malwares.

Lista de dispositivos Android: todos os dispositivos Android que rodam a versão 4.1 ou anterior irão ficar sem suporte ao WhatsApp; de maneira específica aos dispositivos da Samsung e Huawei.

Lista de dispositivos iOS: os dispositivos que rodam a versão 11 do iOS ou inferior irão perder as atualizações do WhatsApp. De maneira geral — o iPhone 6S, SE e 6S Plus.

Estes dispositivos por mais populares que sejam, irão perder o suporte ao WhatsApp neste mês de novembro. Lembrando que o prazo máximo é de até o dia 30.

Leia mais: Novidade do WhatsApp pouco comentada pode trazer mais anonimato aos grupos

Afinal, o que pode ser feito?

É interessante salientar que os dispositivos listados precisam ter ações diretas que auxiliam e facilitar na integração com os outros dispositivos. Desse modo — estes dispositivos precisarão ter seus sistemas operacionais atualizados.

Portanto — caso não seja possível realizar uma atualização do sistema operacional, será necessário a troca do dispositivo para um outro mais moderno.

Haja vista que os dispositivos vem equipados com algumas atualizações. Dependendo do modelo, não consegue atualizar para as versões mais recentes. Por exemplo: já passou da décima versão do Android — obviamente que uma versão de 6 gerações atrás iria ficar para trás.

Para driblar isso, é importante verificar os modelos e acabar analisando se realmente será necessário a troca ou não. Caso seja necessário — o usuário terá que fazer isso até o dia 30, após este período, perderá o suporte e atualizações do aplicativo.

Veja mais detalhes sobre este assunto

Leia mais: Todos cobiçavam e hoje ninguém liga: tecnologias dos anos 80 e 90