Aviso: como receber o Bolsa Família antes da data agendada

O Bolsa Família assiste todos os meses a mais de 20 milhões de brasileiros, então, é comum que ao chegar perto do período de pagamento, a quantidade de dúvidas inerentes ao pagamento do benefício aumentem bastante e como um bom exemplo disso, está em relação ao dia que o valor será pago. O que muitos não sabem, é que todos os meses alguns beneficiários recebem o benefício de forma antecipada, saiba quem está na lista.

Saiba como receber o repasse do Bolsa Família antes da data | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Valor que será pago pelo Bolsa Família

Neste mês de novembro ocorre o penúltimo pagamento do ano de 2023 do benefício social, além de ser uma data bastante especial para os beneficiários, também representa um momento histórico para o Governo, pois há menos de 1 ano o programa foi reformulado.

E com isso, os valores repassados também estão sendo atualizados, a saber, o mínimo que uma família pode receber é R$ 600, sendo que o valor pode quase triplicar a depender da quantidade de membros presentes no núcleo familiar.

Sem contar com os inúmeros adicionais que também estão sendo repassados pelo Governo Federal, para as crianças, jovens e gestantes.

Veja também: Bônus De Natal No Bolsa Família? Notícia Traz O Valor E Quem Recebe

Antecipação do Bolsa Família

No mês de outubro, ocorreu a antecipação do Bolsa Família para várias pessoas, os valores foram antecipados em mais de 300 cidades, sobretudo, aquelas que foram afetadas pelas fortes chuvas. Como as famílias do Amazonas, Rio Grande do Sul e outras localidades.

Todavia, para o mês de novembro, o ministério responsável ainda não informou se ocorrerão outras antecipações. Mas como de costume, em todos os meses algumas pessoas recebem o benefício antes.

A saber, são aqueles que o valor deveria cair na segunda-feira, como não há expediente bancário para o dia de domingo, o valor é repassado no próprio sábado anterior. Para este mês de novembro, famílias com o NIS terminado em 2 e 7 terão esta oportunidade.

Veja também: Milhares Recebem ÓTIMA NOTÍCIA Do INSS Hoje; Confira Se Você Está Na Lista

Como obter informações oficiais sobre o Bolsa Família?

Com o grande número de beneficiários que recebem o repasse do Bolsa Família, infelizmente, é comum que o número de golpes acabe aumentando bastante, então, é importante ficar atento aos canais oficiais para obter informações sobre o benefício de modo individual, a saber, os principais são:

Aplicativo do Bolsa Família;

Aplicativo do Caixa Tem;

Portal Cidadão da Caixa;

Aplicativo do CadÚnico;

Telefone 121 ou 111.

Segundo a Caixa, os beneficiários não precisam se preocupar, pois os repasses começam logo nas primeiras horas de cada dia e vão até às 09 horas da manhã. Portanto, basta conferir o aplicativo no horário citado para ter acesso ao valor.

Confira no vídeo a seguir todas as novidades sobre o Bolsa Família