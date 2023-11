Durma fresco e com tranquilidade no calor: 6 formas comprovadas

Nos últimos dias milhares de brasileiros experimentaram altas temperaturas, até mesmo em regiões onde isso não é comum. Com isso, aumentou bastante a preocupação das pessoas em relação ao momento de dormir, isto é, as melhores técnicas para dormir de modo confortável mesmo em um ambiente com altas temperaturas, portanto, confira as 6 formas que foram comprovadas que permitem uma maior tranquilidade para a pessoa durante a noite.

Saiba como permanecer fresco e dormir com tranquilidade mesmo no calor | Imagem de Stefano Ferrario por Pixabay

Tomar banho e manter as janelas abertas

Antes de dormir, o ideal é que ocorra uma espécie de “ritual”, para preparar o corpo e a mente para um dos momentos mais importantes do dia: o merecido descanso. Por conta disso, algumas ações devem ser tomadas antes disso.

Para ajudar no calor, é ideal tomar um banho antes de ir dormir, não horas antes e sim, minutos antes. Já que o contato da água fria com o corpo humano reduz a temperatura corporal e traz uma sensação de tranquilidade.

Também opte por deixar as janelas abertas, isso ajuda na circulação do ar no ambiente, além disso, invista em um bom ventilador ou ar-condicionado. Lembrando que caso seja um ar-condicionado, desconsidere a dica de deixar as janelas abertas.

Preste atenção em seus hábitos

Os hábitos que a pessoa tem durante o dia, também são cruciais para o momento de dormir, quando está imerso em um grande calor. Por isso, para dormir bem, é importante prestar atenção nas ações que são tomadas antes de ir à cama.

Portanto, usar roupas leves sempre será uma boa opção, embora muitos gostem, no calor, o ideal é não utilizar o moletom, pois ele é bem mais quente. Prefira roupas de tecidos finos ou apenas roupas íntimas.

Além disso, sempre esteja bem hidratado, beber água é de suma importância em todos os dias, principalmente, nos dias mais quentes do ano. Tomar água gelada ao deitar ajuda na redução da temperatura corporal.

Monitore o ambiente

Sempre deixe a umidade do ambiente boa, para isso, use toalhas molhadas ou algum recipiente com água, isso ajuda até mesmo as pessoas que têm alguma patologia no sistema respiratório.

Também não é recomendável que a pessoa realize exercícios físicos antes de dormir, já que o objetivo é manter a temperatura do corpo baixa. Portanto, antes de deitar, cerca de 1 ou 2 horas, priorize o descanso.

Por fim, elimine o hábito de assistir antes de ir dormir, pois a maioria das telas emitem a conhecida luz azul e ela faz com que a temperatura aumente.

