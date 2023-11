Seu 1º carro elétrico está prestes a chegar! Renault lançará o MAIS BARATO de todos

A Renault anuncia a chegada de um novo veículo elétrico, o Twingo, que promete revolucionar o mercado com seu preço acessível.

Enquadrado na categoria dos carros compactos, o Twingo é um relançamento de um modelo icônico da montadora francesa, adaptado à nova geração em termos de tecnologia e design.

Este relançamento, baseado nos EVs do grupo Ampere da Renault, tem como objetivo oferecer um modelo com atualizações tecnológicas e um custo mais acessível, buscando competir no mercado global de carros elétricos. A seguir, continue lendo para saber todos os detalhes deste relançamento da Renault.

Carro elétrico barato? Aposta da Renault está vindo aí/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Renault relança Twingo: entenda popularidade do veículo

O destaque do Twingo está em sua proposta de ser um carro compacto, porém espaçoso internamente, aprimorando a experiência do usuário com maior habitabilidade e versatilidade.

Sua performance inclui um motor ágil e responsivo, com a capacidade de recarregar em várias infraestruturas de energia e uma manutenção de custo mais baixo, especialmente, voltado para o uso urbano.

Além disso, o custo do carregamento do Twingo pode ser até quatro vezes mais econômico, em comparação com o abastecimento tradicional, destacando sua viabilidade econômica para os consumidores.

A previsão de lançamento global do Twingo está marcada para 2025, onde se espera que o modelo esteja disponível no mercado por cerca de R$ 100 mil.

Esta precificação o posiciona como uma alternativa mais acessível em relação ao Caoa Chery iCar, atualmente, considerado o carro elétrico mais econômico do Brasil, com uma diferença de aproximadamente R$ 20 mil a favor do Twingo.

Carros elétricos: entenda todos os benefícios

Os carros elétricos oferecem uma série de vantagens tanto para os consumidores quanto para o meio ambiente.

Para os consumidores, estes veículos proporcionam uma experiência de condução mais silenciosa e suave, além de exigir menos manutenção, em função da menor quantidade de peças móveis.

A economia de combustível é substancial, já que os carros elétricos são muito mais eficientes em termos de energia.

Também existem incentivos governamentais, como isenções fiscais e estacionamento gratuito, em determinadas cidades, tornando sua aquisição, e o uso cotidiano, muito mais atraente.

Do ponto de vista ambiental, os carros elétricos representam uma redução significativa nas emissões de gases de efeito estufa e poluentes locais.

Eles ajudam a melhorar a qualidade do ar nas áreas urbanas, onde a poluição do transporte é uma preocupação importante.

Além disso, a transição para carros elétricos também contribui para a diminuição da dependência de combustíveis fósseis, promovendo a sustentabilidade e a redução do impacto ambiental causado pela extração e queima desses recursos.

Leia mais: Mais vendidos dos últimos 20 anos: lista de carros é surpreendente

No Brasil, mercado de carros elétricos tende a crescer

Os carros elétricos já são vendidos no Brasil, embora sua presença ainda não seja tão predominante, em comparação com os veículos tradicionais a combustão.

Montadoras como Renault, Chevrolet, Nissan e Volkswagen já oferecem modelos elétricos no mercado brasileiro.

Além do Twingo, a Renault também produz o Zoe. A disponibilidade destes veículos no país está gradualmente aumentando, impulsionada pela busca por alternativas mais sustentáveis e pelo interesse crescente dos consumidores.

Leia mais: Carro elétrico em 2023: veja quanto custa um no Brasil