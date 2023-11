Precisa de dinheiro rápido? 9 maneiras de conseguir isso AGORA

Final do ano chegando, e além das compras de Natal, os brasileiros já pensam nos pagamentos que serão feitos no início do próximo. Fazer dinheiro rápido poderia ser a solução para estes questionamentos.

Entre os principais, estão IPTU, IPVA, material escolar e, até mesmo, férias escolares, já que as crianças estarão em casa e demandam atenção, aumentando os custos.

Com o aumento constante dos custos, muitas pessoas estão em busca de maneiras rápidas de ganhar dinheiro extra.

Mas será que é possível ganhar dinheiro rápido, de forma segura e honesta? A seguir, continue lendo e confira 9 maneiras de obter renda extra em pouco tempo.

Veja 9 maneiras para fazer dinheiro rápido / Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Dinheiro rápido: 9 maneiras honestas e seguras de obter

Neste guia, você vai conferir 9 maneiras fáceis e rápidas de alcançar esse objetivo.

Participe de pesquisas online:

Participar de pesquisas online pode ser uma maneira descomplicada de garantir uma renda extra. Plataformas como Branded Surveys, Swagbucks, Survey Junkie e Kashkick oferecem a oportunidade de ganhar dinheiro ao compartilhar suas opiniões sobre diversas marcas.



Seja um motorista de transporte compartilhado:

Ser um motorista de transporte compartilhado, como Uber ou 99, pode ser uma alternativa acessível aos táxis e ao transporte público. Esta opção requer um veículo em bom estado e um histórico de direção impecável.



Dê aulas online:

Se você possui formação educacional, pode explorar a oportunidade de ganhar dinheiro dando aulas particulares ou ministrando cursos online. Portais como Samba Play, Apollo e HeroSpark conectam educadores a escolas, frequentemente internacionais.



Seja um freelancer:

Este mercado oferece oportunidades para diversas áreas, desde redação e edição até design gráfico. Plataformas como Workana, Fiverr e Upwork podem ser aliadas na busca por empregos freelance.



Venda itens usados pela internet:

Vender itens não utilizados pode ser uma solução prática para obter dinheiro rápido. Plataformas como Facebook Marketplace, Craigslist, Mercado Livre ou OLX permitem que você liste seus itens para venda.



Venda fotos que você fizer:

A venda de fotos para bancos de imagens, como Shutterstock ou Adobe Stock, pode proporcionar uma oportunidade de renda extra. Um portfólio de imagens de qualidade pode gerar ganhos significativos ao longo do tempo.



Leia mais: Renda extra de R$ 2 mil todo mês: 15 maneiras de conseguir



Alugue seu espaço:

Se você se sentir confortável em compartilhar seu espaço, pode considerar o aluguel da sua casa ou quarto. Plataformas como Airbnb conectam você a potenciais clientes, mas é importante estar ciente das responsabilidades de manutenção e das taxas associadas.



Participe de pesquisas de mercado:

Participar de pesquisas de mercado pode proporcionar uma oportunidade adicional de ganhos. Sites como Elevated Insights e Field Work permitem a participação em grupos focais para produtos populares.



Entregue comida:

Se você possui um carro em boas condições, pode ganhar dinheiro entregando alimentos por meio de aplicativos como iFood. A flexibilidade de horários e a chance de ganhar bônus em horários movimentados são vantagens, mas é importante considerar o desgaste do veículo.

Estas são apenas algumas das maneiras mais fáceis de ganhar dinheiro extra rapidamente. Lembre-se de escolher a opção que melhor se adequa às suas habilidades e disponibilidade. Boa sorte!

No vídeo abaixo, veja 6 negócios pouco explorados para fazer dinheiro:

Leia mais: Renda extra em dólar: 3 caminhos para conseguir