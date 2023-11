A plataforma de mensagens mais utilizada no planeta, o WhatsApp, chamou a atenção de seus fiéis usuários em 2023, ao implementar inúmeras funções e novos recursos após dezenas de atualizações do app. No entanto, uma mudança de impacto será implementada para utilizadores do WhatsApp Beta e gradualmente será implementada para todos os usuários do WhatsApp de um determinado sistema operacional em breve, e promete não agradar muito. Siga a leitura e entenda mais detalhes.

Recurso útil do WhatsApp agora deve ser cobrado no app. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Backups ilimitados chegam ao fim ainda este ano

Em um movimento surpreendente, o WhatsApp está abandonando a prática de backups ilimitados, alterando significativamente a forma como os usuários do Android armazenam suas conversas e mídias.

A partir de dezembro de 2023, essa mudança impactará diretamente a experiência dos usuários, gerando questionamentos sobre os custos envolvidos na preservação de suas memórias digitais.

Acompanhe a leitura a seguir, e entenda mais detalhes sobre a inesperada notícia da plataforma da Meta.

O impacto da mudança na política do Google

Até agora, os backups do WhatsApp não comprometiam os valiosos 15 GB oferecidos gratuitamente pelas contas do Google. Entretanto, essa dinâmica está prestes a mudar.

A partir de dezembro, os backups começarão a consumir parte desse espaço, começando pelos usuários do WhatsApp Beta e se estendendo gradualmente a todos os usuários do Android nos meses seguintes.

Acordo beneficente chega ao fim

Essa reviravolta marca o encerramento de um acordo estabelecido em 2018 entre o Google e o WhatsApp.

Anteriormente, os backups do WhatsApp gozavam da isenção de ocupar espaço nas contas do Google. Com a nova política, essa isenção será revogada, elevando a importância da gestão eficiente do espaço de armazenamento.

Gestão do espaço de armazenamento

O WhatsApp continuará operando normalmente até que o limite de 15 GB seja atingido. Diante dessa iminente limitação, os usuários se depararão com a necessidade de gerenciar ativamente o espaço disponível.

A ferramenta de gerenciamento do Google será essencial nesse processo, permitindo a exclusão de itens desnecessários dos backups ou a consideração da aquisição de espaço adicional por meio da assinatura do Google One, com preços variando de 50 a mais de 400 reais por mês.

O que os usuários do WhatsApp devem saber

Os backups do WhatsApp não serão mais ilimitados, exigindo uma abordagem proativa dos usuários. Em caso de esgotamento do espaço gratuito, a aquisição de espaço adicional através do Google One será inevitável.

O WhatsApp alertará os usuários sobre essa mudança por meio de notificações na seção Backup, fornecendo um aviso prévio de 30 dias antes da aplicação da nova política.

Conclusão:

Essa atualização ressalta a importância de os usuários do WhatsApp para Android estarem cientes dessas mudanças iminentes e se prepararem adequadamente.

A transição para uma era de backups limitados exigirá dos usuários uma postura proativa na gestão de seus dados, garantindo a continuidade de uma experiência fluida no aplicativo de mensagens mais utilizado do mundo.

E se o assunto é backup do WhatsApp, assista ao vídeo abaixo para aprender como fazê-lo através do iCloud do seu iPhone de maneira prática e simples!

